Unifor se réjouit de la décision du CRTC sur le service national de télévision multilingue





TORONTO, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le syndicat représentant 100 journalistes et travailleurs des médias au réseau de télévision OMNI de Rogers se réjouit de la décision rendue aujourd'hui par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui renouvelle sa licence pour un service national de télévision dans une troisième langue.

« Il s'agit d'un vote de confiance du CRTC à l'égard de la qualité de la programmation télévisuelle que les membres d'Unifor diffusent chaque jour, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. L'accent mis sur les nouvelles locales dans les conditions de permis est approprié et c'est ce que méritent nos collectivités ethniques diversifiées. »

Toutefois, Unifor est déçu que le CRTC n'ait pas adopté bon nombre de ses recommandations. Le syndicat avait recommandé des conditions de licence qui exigeraient une dotation adéquate en personnel pour les services de nouvelles et l'interdiction de sous-traiter les émissions à des entreprises de médias à bas salaires.

« Le CRTC a augmenté à la fois les obligations en matière de programmation de nouvelles et les frais d'abonnement requis pour les payer, a déclaré Howard Law, directeur du secteur des médias d'Unifor. Mais les plafonner à 19 cents pendant trois ans sans égard à la hausse des coûts et à la baisse des recettes publicitaires est troublant. Nous ne voulons pas que la qualité soit compromise par davantage de sous-traitance ou de mises à pied. »

« Nous sommes impatients de présenter chaque jour une excellente programmation et de continuer à gagner la confiance du public à l'égard de nos bulletins de nouvelles », a déclaré Prabhjot Kahlon, journaliste au réseau OMNI.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie, dont 12 000 journalistes et travailleurs des médias. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

