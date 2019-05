Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce que l'exploitation agricole sous contrat avec Agrotech SARL a planté 10 000 semences pour la culture extérieure





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 mai 2019 /CNW/ - L'entreprise Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société ») annonce que l'exploitation agricole gérée par la filiale en propriété exclusive de la Société, Agrotech SARL, a planté 10 000 semences sur 2 acres où elle est autorisée à pratiquer la culture extérieure à Sacramento (Californie).

Les semences ont été effectuées sur les deux exploitations de 4 000 mètres carrés (un acre) en vue de la première des quatre récoltes prévues pour cette saison. Cette première culture de 10 000 semences à autofloraison atteindra sa pleine maturité en 90 jours. Selon les prévisions, les exploitations agricoles devraient produire plus de 5 kg (12 000 livres) de biomasse cette saison. Les exploitations prévoient produire deux récoltes complètes de cannabis à autofloraison et deux récoltes complètes à terme. La récolte à terme prend plus de temps à pousser et peut être utilisée pour une plus grande variété de produits selon le marché et les besoins de la Société à ce moment-là.

Casey Fenwick, président de LDS, a déclaré : « Il a fallu beaucoup de travail pour en arriver à ce stade et je suis très heureux de voir les progrès que nous faisons. Il s'agit d'une période prometteuse pour la Société dans son ensemble. Cette phase ouvre beaucoup de nouvelles portes aux produits que nous pouvons vendre par l'intermédiaire de notre dispensaire prévu et de son service de livraison à domicile. Cela nous permettra non seulement d'avoir plus de marques à vendre, mais aussi d'augmenter nos marges au sein de ces marques. »

Le chef de la direction de la Société, Brad Eckenweiler, a déclaré : « Le fait que ces exploitations agricoles nous permettent de produire quatre récoltes en une seule saison témoigne de l'efficacité que nous prévoyons obtenir grâce à la génétique dont nous disposons. La plus grande valeur pourrait résider dans la certitude qui existe quant au coût de nos approvisionnements et à la pureté de la biomasse produite dans ces exploitations. »

La Société continuera de tenir le marché au courant de tous les développements au fur et à mesure qu'ils deviendront pertinents.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société de technologie qui accorde le droit d'utiliser sa technologie sous licence à une installation de production et d'emballage à la fine pointe située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes infusées (semblables à des bandelettes fraîcheur contre la mauvaise haleine) qui représentent non seulement un choix plus sécuritaire et plus sain que d'autres formes d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. Cette technologie offre une nouvelle façon de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Le processus de production se fonde sur la technologie de la Société pour tester de bout en bout la qualité de la totalité des ingrédients entrant dans la composition de toutes les bandelettes sans exception, ce qui permet la mise sur pied d'un système de livraison sécuritaire, fiable et efficace.

Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et directeur

information@lifestyledeliverysystems.com

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné le présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude ni au caractère adéquat de son contenu.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses qui avaient cours au moment de la rédaction du communiqué. Ces déclarations reflètent les estimations, les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent en aucun cas des garanties de rendement futur. La Société fait savoir que toute déclaration prospective est foncièrement incertaine et que d'importants facteurs imprévisibles pourraient avoir une incidence sur le rendement réel, facteurs sur lesquels la Société n'a souvent aucun contrôle. Ces facteurs comprennent, entre autres choses : les risques et incertitudes liés à l'historique d'exploitation limitée de la Société et la nécessité de respecter les règlements environnementaux et gouvernementaux. En outre, la marijuana demeure une drogue inscrite à l'annexe 1 de la Controlled Substances Act (loi sur les substances contrôlées) des États-Unis de 1970. Bien que le Congrès américain ait interdit au département de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour interférer avec la mise en oeuvre des lois des États du pays concernant la marijuana médicale, cette interdiction doit être renouvelée annuellement pour rester en vigueur. Par conséquent, les événements, conditions et résultats réels et futurs pourraient être sensiblement différents des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées de façon expresse ou implicite dans les renseignements fournis et les déclarations prospectives. À moins que les lois applicables en matière de valeurs ne l'exigent, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute information prospective.

