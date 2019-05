Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 24 au 27 mai - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 26 octobre, notamment dans le secteur des échangeurs Turcot et Saint-Pierre et au pont Honoré-Mercier....

La priorité du gouvernement du Canada est de livrer le plus rapidement possible un nouveau pont Champlain sans péage et de qualité, et ce, sans compromettre la sécurité des travailleurs et du public, ainsi qu'en assurant une saine gestion de l'argent...