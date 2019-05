Champion Iron nommé "Rising Star Company" lors de l'événement 2019 S&P Global Platts Global Metals Awards





MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (« Champion » ou la « Société ») a été nommée "Rising Star Company" [Étoile montante] lors de l'événement "2019 S&P Global Platts Global Metals Awards" qui a eu lieu à Londres, Royaume-Uni, le 16 mai 2019. Cet événement annuel rend hommage, sous quatorze catégories variées, à la performance exemplaire des entreprises dans le secteur de l'acier, des métaux et des mines.

Champion a été reconnu à la suite de la remise en service en février 2018 du projet phare de la Société, la Mine de fer Lac Bloom (« Lac Bloom ») située proche de Fermont, à Québec. Lac Bloom est entrée en production commerciale en moins de cinq mois après la relance des opérations. Étant désormais l'un des plus grands joueurs indépendants cotés en bourse dans le marché du minerai de fer à haute teneur, Champion a atteint des revenus au-dessus de 655 M$ CA lors de sa première année de production. Champion poursuit aussi son étude de faisabilité (l'« Étude ») liée à l'expansion proposée qui doublera la capacité nominale du Lac Bloom de 7,4 Mtpa à 15 Mtpa de concentré de minerai de fer à une haute teneur de 66,2 %. Elle prévoit dévoiler les résultats de l'Étude cet été.

Champion a aussi été nommé finaliste dans quatre catégories additionnelles, à savoir "Breakthrough Solution of the Year" [Solution révolutionnaire de l'année], "CEO of the year" [PDG de l'année], "Lifetime Achievement Award" [OEuvre de toute une vie] et "Industry Leadership Award" [Leadership dans l'industrie]. Les prix du "Global Metal Awards" sont décernés par un jury indépendant composé d'experts internationaux dont les connaissances et l'expérience englobent la réglementation, le leadership institutionnel, la bourse et la technologie.

Le fondateur et président exécutif du conseil de Champion, Michael O'Keeffe, a commenté : « C'est un honneur de recevoir un prix aussi prestigieux et de voir nos pairs de l'industrie reconnaître nos réalisations. Cette distinction reflète les efforts combinés de l'excellente équipe de Champion et aidera notre jeune entreprise à améliorer sa visibilité dans l'industrie. »

« Chaque lauréat et chaque finaliste de cette année méritent des éloges pour leur contribution à rendre le secteur des métaux encore plus efficace et innovateur », a dit Martin Fraenkel, président de S&P Global Platts.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est une société productrice de fer qui se consacre à l'exploration et à la mise en valeur du fer ainsi qu'au développement de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la fosse du Labrador, dans la province de Québec. Depuis l'acquisition de la propriété de minerai de fer du Lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement sur l'amélioration de l'infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité.

L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, incluant le développement de l'aspect logistique et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

À propos de S&P Global Platts

À S&P Global Platts, nous fournissons les perceptions; vous prenez des décisions d'investissements et d'affaires avec confiance. Nous sommes le principal fournisseur independant d'information et de prix de référence pour les marchés des commodités et de l'énergie. Des clients de plus de 150 pays se fient sur notre expertise en nouvelles, en tarification et en analyses pour offrir davantage de transparence et d'efficacité aux marchés. S&P Global Platts vise les secteurs pétrolier et gazier, énergétique, pétrochimique, des métaux, de l'agriculture et du transport.

S&P Global Platts est une division de S&P Global (NYSE : SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux individus, aux compagnies et aux gouvernements afin de pouvoir prendre des décisions avec confiance. Pour plus de renseignements, visitez www.platts.com.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site internet www.championiron.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information qui peut constituer de l'«?information prospective?» aux termes de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Excepté les énoncés de faits historiques, tous les énoncés dans le présent communiqué de presse concernant des événements, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, y compris les attentes de la direction concernant (i) le projet d'expansion potentielle des opérations de l'actif principal de Champion, la mine du lac Bloom; (ii) la future capacité opérationnelle prévue de la mine du lac Bloom;(iii) le moment de publication de l'Étude de Faisabilité; sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de verbes comme « planifie », « s'attend à », « table sur », « estime », « prévoit », « prédit », « projette », « perçoit », « a l'intention de », « anticipe », « vise » ou « croit », et à l'emploi de termes comme «?plan?», «?potentiel?», «?perspective?», «?prévision?», «?estimation?», « vise », « projections », « cibles », « continue », ou toute version analogue de ces verbes et termes, y compris leurs négatifs, ou qui énoncent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent » « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris, y compris et sans s'y limiter, les résultats de l'Étude de Faisabilité concernant le projet d'expansion potentielle de la mine du lac Bloom. Bien que Champion croit que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : les résultats de l'Étude de Faisabilité; des retards dans le projet; la disponibilité continue du capital ou des financements ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les prix futurs du minerai de fer; des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer tel que prévu; des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementaux, de permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; ainsi que les facteurs traités dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de 2018 de la Société et les risques et incertitudes présentés dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2018, ces deux documents étant disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective. Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige.

