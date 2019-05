Le patrimoine maritime est à l'honneur à Saint-Jean-Port-Joli





Le gouvernement du Canada soutient la Fête des chants de marins

SAINT-JEAN-PORT-JOLI, QC, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a à coeur de soutenir les organismes qui proposent à la population des activités mettant en valeur le patrimoine local et favorisant l'engagement communautaire.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 22 500 dollars à la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli de 2019.

Cette aide est accordée par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Elle permettra de célébrer l'histoire et la culture maritimes d'ici et d'ailleurs par une panoplie d'activités, dont de nombreux spectacles mettant en vedette des musiciens du Québec et de l'Europe.

Citations

« Les rendez-vous populaires et rassembleurs, comme la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli, animent les régions et leur donnent leur caractère unique. Ils font en sorte que citoyens et visiteurs peuvent s'y divertir et y apprécier le talent de nombreux artistes. Nous sommes fiers de soutenir ce festival qui met en valeur notre riche patrimoine maritime et contribue à la renommée de la charmante localité de Saint-Jean-Port-Joli. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Depuis 20 ans, la Fête ne cesse de se réinventer afin de faire vivre une expérience mémorable à ses festivaliers. Et même si sa programmation se renouvelle de belle façon d'une édition à l'autre, l'évènement nous séduit toujours par la mise en scène du patrimoine maritime d'ici et d'ailleurs, que ce soit par la présentation de spectacles, de conférences, d'ateliers, de soupers thématiques, etc. »

- Mme Lucie Boulet, présidente du conseil d'administration, Corporation des fêtes et évènements culturels de Saint-Jean-Port-Joli

Les faits en bref

La 21e Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli se tiendra du 15 au 18 août prochains. En plus des chants de marins traditionnels d'ici et d'ailleurs, la Fête présente des prestations qui célèbrent le Saint-Laurent, ses îles, ses marins, de même que l'histoire et le patrimoine maritime de la Côte-du-Sud.

Parmi les activités prévues au programme de la 21e Fête, mentionnons le marché portuaire des artisans régionaux; la tablée maritime (buffet de la mer concocté par les restaurateurs de la région); la zone familiale (jeux gonflables et activités pour toute la famille); des spectacles mettant à l'honneur le chant marin traditionnel et revisité; des expositions et ateliers au Musée de la mémoire vivante et au Musée maritime du Québec; ainsi que des tours de bateaux et une croisière musicale de trois heures sur le fleuve Saint-Laurent.

Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des oeuvres d'artistes et d'artisans de la scène locale ou des interprètes du patrimoine historique local.

Liens connexes

Fête des chants de marins

Festivals locaux - Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 16:00 et diffusé par :