Gildan annonce un partenariat de longue durée avec Live Nation





MONTRÉAL, 23 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gildan annonce le lancement d'un partenariat qui s'étendra sur plusieurs années avec Live Nation, mettant en vedette sa marque American Apparel®, à titre de partenaire officiel en matière de vêtements imprimés dans 16 salles de concert Live Nation® et 6 festivals musicaux incluant BottleRock, Bonnaroo, Rolling Loud, HARD Summer, Mala Luna et EDC Orlando. La Société se voit également accorder, en vertu de l'entente, les droits de promotion et de marketing relatifs à ces lieux et à ces événements dans l'ensemble du réseau des consommateurs en Amérique du Nord.



« Nous sommes ravis de nous associer à Live Nation, le leader de l'industrie de la musique live », a déclaré Jeffrey Cooper, vice-président marketing, Gildan Activewear SRL. « La musique est une passion pour nos consommateurs et l'expérience de la musique live nous offre une occasion unique et extraordinaire de connecter avec les fans à travers les États-Unis ».

Ce partenariat débutera officiellement au BottleRock Music Festival à Napa, en Californie, lors de la fin de semaine entourant la journée de la commémoration. American Apparel® tirera parti de la vigueur des concerts pour promouvoir sa marque iconique avec des événements VIP, des promotions destinées aux consommateurs, des activités sur les lieux, des campagnes intégrées sur médias sociaux et plus encore.

« Les événements musicaux ont toujours été des destinations culturelles pour les gens de toutes les générations », a déclaré Shavonne Dargan, vice-présidente principale, Live Nation Media & Sponsorship. « En tant que fournisseur de confiance de longue date de nos équipes de marchandisage, nous sommes ravis qu'ils aient choisi de s'associer à Live Nation et d'utiliser notre envergure pour présenter la marque American Apparel® à nos fans lors de concerts mémorables ».

Ce partenariat, tout en soutenant les moteurs de croissance stratégiques de Gildan, à savoir la poursuite d'une croissance continue dans la catégorie des produits de base de la mode et l'utilisation de nos marques pour accroître nos revenus de commerce électronique, renforce la position d'American Apparel comme fournisseur privilégié de Live Nation. Lors de ces festivals, les consommateurs pourront capturer les riches souvenirs de ces expériences à travers une gamme de camisoles, t-shirts, raglans et molletons à capuchon de la collection emblématique d'American Apparel.

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® HammerMC , Prim + PreuxMC, Gold Toe®, Anvil®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy PlusMC, Peds® et MediPeds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des bas collants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l'entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique. En outre, nous vendons directement aux consommateurs par l'intermédiaire de nos propres plateformes de vente directe aux consommateurs.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Avec plus de 50 000 employés à l'échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre et d'environnement dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société conformément à son programme d'Engagement authentiqueMC intégré dans la stratégie d'affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.EngagementAuthentique.com.

À propos de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) est le leader mondial du divertissement live, composé des principaux acteurs du marché mondial : Ticketmaster, Live Nation Concerts, et Live Nation Media & Sponsorship. Pour plus d'informations, visitez le site www.livenationentertainment.com .

