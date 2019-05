Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec soutient le Carrefour international de théâtre





QUÉBEC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Fier partenaire de plusieurs festivals et manifestations culturelles, le gouvernement du Québec accorde la somme de 813 000 $ au Carrefour international de théâtre, qui se déroulera du 23 mai au 8 juin prochain, à Québec.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, ainsi que la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en font l'annonce aujourd'hui.

Le Carrefour international de théâtre se tient à Québec chaque printemps. Sa programmation se compose de spectacles en provenance de l'étranger et d'un volet national qui comporte des primeurs, des reprises de productions exceptionnelles et des oeuvres d'artistes en émergence. Il constitue un rendez-vous professionnel, de découvertes, d'échange et d'expression pour le public, une fête du théâtre et de la création contemporaine.

« Cette manifestation offre une vitrine internationale exceptionnelle aux artistes d'ici et d'ailleurs en plus de contribuer de façon significative au rayonnement culturel de notre belle Capitale-Nationale. J'invite les citoyens à y participer et à découvrir les activités présentées pendant les festivités. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le théâtre est une histoire racontée et jouée à travers laquelle la culture et la langue peuvent s'exprimer sous diverses formes. Il nous fait réfléchir, nous divertit et nous émeut. Le Carrefour international de théâtre favorise la rencontre entre le public et les arts de la scène. Il permet de démocratiser la culture et de bonifier l'offre théâtrale dans le décor authentique de la belle ville de Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Je me réjouis du soutien financier accordé au Carrefour international de théâtre, une manifestation culturelle vers laquelle convergent artistes et grand public pour célébrer le théâtre. Ce rendez-vous de création accueille des milliers de participants et contribue au rayonnement de la ville de Québec. J'encourage d'ailleurs les visiteurs à prolonger leur séjour pour se laisser charmer par les nombreux attraits de la région de la Capitale-Nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

