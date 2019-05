VIA Rail: Meilleure performance d'achalandage en 11 ans pour le long week-end de mai





FAITS SAILLANTS

Pour la période du jeudi 16 mai au mardi 21 mai 2019

Réseau pancanadien de VIA Rail

Jour le plus achalandé : le vendredi 17 mai

Destinations les plus populaires : Toronto , Montréal et Ottawa

Corridor Québec - Windsor

78,852 passagers : hausse de 4,2 % comparativement à 2018

Augmentation des revenus voyageurs de l'ordre de 4,7 % par rapport à 2018

Augmentation des revenus de 13,7 % et de l'achalandage de 13,4 % en classe Affaires

MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) affiche une fois de plus une augmentation du nombre de ses passagers pour le long week-end de mai. La Société enregistre sa meilleure performance d'achalandage depuis 2009 pour la même période. Plus de 82,000 passagers ont choisi le train pour leurs déplacements, ce qui représente une hausse de 3,9 % par rapport à 2018. Malgré une légère baisse des revenus passagers de l'ordre de 0,4 %, comparativement à la même période de 2018, VIA Rail enregistre tout de même sa deuxième meilleure performance depuis 2009.

« À VIA Rail, l'expérience voyage est aussi importante que la destination, » note Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail. « Au cours des dernières années, nous avons constamment cherché à améliorer l'expérience client sur nos trains. Notre but est donc d'offrir des services inégalés et adaptés aux besoins et aux attentes de nos passagers. Nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, davantage de Canadiens préfèrent laisser leur voiture à la maison afin de profiter, à la place, du choix sensé d'un voyage sécuritaire, agréable et responsable. Le fait que nos passagers continuent de nous faire confiance démontre que nos efforts portent leurs fruits. Tout cela ne serait pas possible sans nos employés dont le dévouement et le professionnalisme sont au coeur de nos excellents résultats ».

Plus de la moitié des passagers ont voyagé à l'intérieur de l'Ontario, notamment entre Ottawa et Toronto. Le vendredi 17 mai a été le jour le plus achalandé avec plus de 18,000 passagers sur le réseau pancanadian. En six jours, les passagers à bord des trains de VIA Rail ont ainsi parcouru une distance totale de 28,4 millions de kilomètres.

Le corridor Windsor-Québec très populaire

Pour ce long week-end de mai, le corridor Québec-Windsor a inscrit une hausse d'achalandage de 4,2 % et une augmentation de revenus de 4,7 % par rapport à 2018.

Notons une croissance marquée de revenus et d'achalandage par rapport à l'année dernière en classe Affaires. Certains voyageurs ont d'ailleurs pu profiter des mardis à rabais qui offraient une remise sur cette classe pour le long week-end de mai. Les revenus voyageurs ont en effet été de 13,7 % plus élevés qu'au long week-end de 2018, tandis que l'achalandage s'est accru de 13,4 % pour la même période.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le Blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 15:54 et diffusé par :