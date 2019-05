Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - Nomination de Nathalie Vaillancourt à la direction de l'arrondissement par intérim





MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Lors d'une séance extraordinaire, les membres du conseil d'arrondissement ont entériné ce matin la nomination de Mme Nathalie Vaillancourt à titre de directrice par intérim de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Cette désignation entrera en vigueur le 8 juin prochain.

Mme Vaillancourt succède à l'actuel directeur d'arrondissement, M. Stéphane Chénier, qui a annoncé son départ à la retraite. Afin d'assurer la meilleure transition possible à la barre de l'arrondissement, celui-ci demeurera en poste jusqu'à la fin du mois de juin.

« Le leadership de Nathalie Vaillancourt ainsi que sa capacité à gérer le changement et à mobiliser les employés en font une gestionnaire désignée pour assurer l'intérim de la direction de l'arrondissement. De plus, sa grande connaissance des enjeux actuels de l'arrondissement constitue un atout pour l'organisation », de dire les membres du conseil d'arrondissement.

Diplômée de l'Université de Montréal, Mme Vaillancourt est à l'emploi de la Ville de Montréal depuis plus de 27 ans. Son parcours professionnel l'a amenée à gravir les échelons en occupant diverses fonctions de gestion depuis 2004 et à acquérir une solide expertise notamment dans les domaines de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Elle occupe présentement la direction de ce Service au sein de l'arrondissement depuis 2017.

Les élus du conseil d'arrondissement tiennent à remercier M. Chénier pour son excellent travail au cours de ses 35 années de carrière à la Ville de Montréal.

« Nous désirons souligner la grande contribution de M. Chénier qui s'est investi au quotidien afin que la qualité des services aux citoyens soit au coeur des priorités de toute l'administration. Il peut être particulièrement fier de la saine gestion de l'arrondissement et des nombreuses réalisations qui ont fait l'objet de plusieurs prix de reconnaissance sous son règne. Nous tenons à le remercier pour son engagement et lui souhaitons une belle retraite pleinement méritée », ont déclaré les membres du conseil d'arrondissement.

