Trois importants projets de développement pourront aller de l'avant dans la MRC de Témiscamingue





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 1,3 million de dollars à LVL Global inc., à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et à Barbe Broue Pub

VILLE-MARIE, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises LVL Global inc. et Barbe Broue Pub, ainsi que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pourront mener à bien leurs projets en bénéficiant d'aides financières totalisant 1 337 000 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à une contribution remboursable d'un million de dollars, LVL Global pourra assurer sa croissance en optimisant sa capacité de production par l'acquisition d'équipement automatisé. Barbe Broue Pub profitera d'une contribution non remboursable de 100 000 dollars pour se doter de nouveaux équipements brassicoles et informatiques en plus de bonifier ses activités de commercialisation et de production. Pour sa part, en vertu d'une contribution non remboursable de 237 500 dollars, l'UQAT mènera, par l'entremise de sa Station de recherche agroalimentaire, des projets de recherche appliquée dans la valorisation des sous-produits de transformation agroalimentaire afin d'améliorer la compétitivité et la performance environnementale des entreprises de ce secteur.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront de générer des investissements totaux de près de 5 millions de dollars et de créer 5 emplois dans la région.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec et les organismes qui les appuient afin de stimuler l'innovation, de favoriser la productivité et la compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« En appuyant LVL Global, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Barbe Broue Pub, le gouvernement du Canada réitère son engagement à soutenir le développement régional par des investissements stimulant l'expansion, l'innovation et le développement de nouveaux marchés. Je suis heureux de cette contribution à des projets porteurs de succès pour les entreprises, les organismes et les collectivités de la MRC de Témiscamingue où ils se dérouleront. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« L'investissement dans l'amélioration de la productivité, le développement de procédés plus performants et les activités de commercialisation traduit la volonté du gouvernement du Canada de soutenir la recherche appliquée ainsi que la volonté et la capacité d'expansion de nos entreprises. Le financement annoncé aujourd'hui se veut un appui tangible au développement de nos industries et à la croissance de notre économie. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les aides financières accordées à LVL Global inc. et à l'UQAT ont été consenties en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

La contribution versée à Barbe Broue Pub provient du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE). Cette stratégie, qui est assortie d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars, permettra aux femmes d'avoir plus facilement accès aux sources de financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin. La SFE permettra au gouvernement d'atteindre son objectif de doubler le nombre d'entreprises détenues majoritairement par des femmes d'ici 2025.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Information connexe

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet LVL Global inc. Contribution remboursable de 1 000 000 $ sur un investissement total de 4 M$ Fondée en 2009, l'entreprise LVL Global fabrique des composantes de placages de bois lamellés à partir de tremble ou d'un mélange de tremble et de bouleau. Elle exporte une partie de sa production et compte une centaine d'employés, dont près de la moitié sont des femmes, à son usine de Ville-Marie. Le projet vise à soutenir la croissance de l'entreprise en optimisant sa capacité de production grâce à l'implantation d'un procédé de fabrication automatisé à la fine pointe de la technologie. La contribution de DEC portera sur l'acquisition d'un système de déroulage de la fibre de bois intégrant un scanneur laser. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Contribution non remboursable de 237 500 $ sur un investissement total de

780 727 $ Membre du réseau de l'Université du Québec, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a été créée en 1983 afin de desservir ce territoire ainsi que le Nord-du-Québec. Outre sa mission première, elle contribue à l'avancement et au transfert des connaissances en participant à des projets de développement dans son milieu. Elle compte plusieurs entités de recherche dont la Station de recherche agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue de Notre-Dame-du-Nord, où se dérouleront les activités. Le projet vise à soutenir l'innovation et le transfert technologique dans le secteur agroalimentaire, notamment par la valorisation des sous-produits de transformation afin d'améliorer la compétitivité et la performance environnementale des entreprises de ce secteur. La contribution de DEC portera sur l'acquisition d'équipements de laboratoire, parmi lesquels un analyseur infrarouge, un spectromètre à couplage inductif au plasma et un analyseur élémentaire organique. Le projet permettra de créer un emploi. Barbe Broue Pub

(9196-0351 Québec inc.) Contribution non remboursable de 100 000 $ sur un investissement total de 125 000 $ À la fois ferme, pub et microbrasserie, l'entreprise, dont l'actionnaire majoritaire est une femme, a été fondée en 2008 et est située à Nédélec. La microbrasserie fabrique et commercialise des bières originales de type artisanal, savamment brassées à partir d'ingrédients locaux, québécois et canadiens. Le projet inclut l'acquisition d'équipements brassicoles et de logiciels, le développement d'un site web et l'aménagement de locaux pour la vente, des activités de formation et des services-conseils. Le projet permettra de créer quatre emplois. En résumé Nombre de projets : 3 Nombre d'emplois créés : 5 Contributions de DEC : 1 337 000 $ Investissements totaux générés par ces projets : 4 905 727 $

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 15:30 et diffusé par :