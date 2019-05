Inauguration d'un nouveau refuge pour survivants de situations de violence familiale à Stony Rapids





STONY RAPIDS, SK, le 23 mai 2019 /CNW/ - Un nouveau refuge d'urgence de six logements a été inauguré aujourd'hui à Stony Rapids. Situé sur le territoire de la Première Nation de Black Lake, ce refuge accueillera des femmes et leurs enfants qui ont survécu à des situations de violence familiale dans la région du bassin d'Athabasca : Première Nation de Black Lake, Première Nation Denesuline du Fond du Lac, et Nation Denesuline de Hatchet Lake ainsi que Stony Rapids, Uranium City et Camsell Portage.

Ce refuge, responsabilité de l'Athabasca Health Authority (AHA), porte le nom de « Sa kew chu sa'kew ko'ni kwa », qui signifie « logement-refuge pour femmes et enfants ». Son aménagement a été rendu possible en partie grâce à un investissement de plus de 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH).

L'Athabasca Health Authority cherche continuellement à atteindre sa philosophie « Des personnes saines, des terres saines » et à « créer un endroit où les peuples du Nord pourront guérir ». L'AHA est déterminée à travailler avec les communautés et les peuples de la région qu'elle dessert pour arriver à fournir aux patients les meilleurs soins et la meilleure expérience possibles, ce qui entraînera de meilleurs résultats chez tous les résidents de la région du bassin d'Athabasca.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Ces logements sont une autre illustration de l'engagement de notre gouvernement à faire en sorte que les victimes de violence familiale puissent profiter d'un environnement sûr et stable. » - Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Les autres partenaires dans ce projet sont Services aux Autochtones Canada et Athabasca Denesuline Child and Family Services.

Ce refuge est construit tout près de l'établissement de santé existant de l'AHA.

Auparavant, le refuge le plus proche se trouvait à La Ronge , soit à 700 kilomètres à travers des chemins de gravier (routes saisonnières) et donc inaccessible en cas d'urgence.

, soit à 700 kilomètres à travers des chemins de gravier (routes saisonnières) et donc inaccessible en cas d'urgence. Le budget de 2016 prévoit 10,4 millions de dollars sur trois ans pour la construction de cinq maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence familiale dans les réserves. Cet investissement se fera par l'intermédiaire de la SCHL. L'aménagement de cet ensemble à Stony Rapids s'inscrivait dans ce budget.

s'inscrivait dans ce budget. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur dix ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur dix ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique. Grâce aux nouveaux investissements proposés dans le budget de 2019, la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada constituera un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens.

constituera un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

