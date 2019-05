Invesco annonce des distributions en espèces pour les FNB cotés au Canada





TORONTO, le 23 mai 2019 /CNW/ - Invesco a annoncé aujourd'hui les distributions de mai 2019 pour ses fonds négociés en Bourse (FNB) cotés au Canada. Les porteurs de parts inscrits au 30 mai 2019 recevront des distributions en espèces payables le 7 juin 2019.

Les détails sur les montants des distributions par part sont comme suit :

Nom du FNB Symbole1 Distribution

par part ($) Fréquence des

paiements Répartition d'actif Invesco Low Volatility Portfolio ETF PLV 0,04824 Mensuellement Revenu fixe Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF PIB 0,04715 Mensuellement Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF PFL 0,03188 Mensuellement Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF PGB 0,04546 Mensuellement Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF PSB 0,04606 Mensuellement Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF - couvert en $CA PFH.F 0,06515 Mensuellement Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF - $CA USB 0,06035 Mensuellement Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF - $US USB.U 0,04548 Mensuellement Invesco Senior Loan Index ETF - $CA BKL.C 0,06820 Mensuellement Invesco Senior Loan Index ETF - couvert en $CA BKL.F 0,06534 Mensuellement Invesco Senior Loan Index ETF - $US BKL.U 0,05087 Mensuellement Invesco Tactical Bond ETF PTB 0,04894 Mensuellement Invesco Long Term Government Bond Index ETF PGL 0,05964 Mensuellement Revenu d'actions Invesco Canadian Dividend Index ETF PDC 0,09940 Mensuellement Invesco Canadian Preferred Share Index ETF PPS 0,05877 Mensuellement Invesco Global Shareholder Yield ETF - $CA PSY 0,04691 Mensuellement Invesco Global Shareholder Yield ETF - $US PSY.U 0,03496 Mensuellement Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF - $CA UHD 0,06215 Mensuellement Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF - couvert en $CA UHD.F 0,06006 Mensuellement Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF - $US UHD.U 0,04635 Mensuellement Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF - $CA GHD 0,05108 Mensuellement Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF - couvert en $CA GHD.F 0,05076 Mensuellement Invesco S&P/TSX REIT Income Index ETF REIT 0,08812 Mensuellement Actions à faible volatilité Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $CA ULV.C 0,04064 Mensuellement Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - couvert en $CA ULV.F 0,06300 Mensuellement Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF - $US ULV.U 0,03030 Mensuellement Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF TLV 0,09330 Mensuellement











Le 27 juillet 2018, les FNB PowerShares ont été renommés FNB Invesco. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page invesco.ca/changementsdenoms.

1 Le symbole boursier se terminant par «.U » désigne les parts libellées en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains de ce FNB sont offertes par souci de commodité aux épargnants qui désirent investir dans ce FNB en dollars américains et recevoir les distributions et le produit de la vente ou du rachat des parts en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains ne procurent pas de couverture contre le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

La composition fiscale des distributions des FNB Invesco sera déterminée annuellement et ne sera disponible qu'après la fin de l'exercice fiscal des FNB Invesco.

Pour plus d'information, visitez le site invesco.ca. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook, ou par le biais du blogue Invesco Canada.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. NYSE: IVZ; invesco.com.

Les placements dans des FNB peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à l'adresse invesco.ca.

Un placement dans les FNB comporte des risques. Pour une description complète des risques se rapportant aux FNB, veuillez lire le prospectus. Des frais de courtage ordinaires s'appliquent lors de l'achat ou de la vente de FNB.

La plupart des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers et le FNB continuera à fournir une exposition à chacun des titres de l'indice indépendamment de la situation financière d'un ou de plusieurs émetteurs de titres si l'indice se détériore. En revanche, si un FNB Invesco est géré activement, le sous-conseiller peut alors, à son entière discrétion, ajuster l'actif de ce FNB Invesco en fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.

FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (« FGDCM »), FTSE International Limited (« FTSE ») ou les sociétés du London Stock Exchange Group (la « Bourse ») (ensemble les « concédants de licence ») ne donnent pas de garantie ni ne font de déclaration quelconque, expressément ou implicitement, que ce soit concernant les résultats susceptibles d'être obtenus à la suite de l'utilisation de l'indice des obligations de société de première qualité échelonnées 1-5 ans FTSE Canada, de l'indice des obligations de société catégorie investissement échelonnées 1-10 ans FTSE Canada, de l'indice des obligations de tous les gouvernements échelonnées 1-5 ans FTSE Canada, de l'indice des obligations très liquides du gouvernement à long terme FTSE Canada et de l'indice des obligations à taux variable échelonnées 1-3 ans FTSE Canada (« les indices ») et/ou à la valeur qu'affiche à un moment donné lesdits indices, un jour particulier ou autre. Les indices sont compilés et calculés par FGDCM et tous les droits sur les valeurs des indices et les composantes sont dévolus à FGDCM. Aucun des concédants de licence ne saurait être responsable (par suite de négligence ou autrement) envers une personne quelconque à l'égard d'une erreur touchant l'indice et aucun des concédants de licence n'est tenu à une obligation d'aviser toute personne d'une erreur qui s'y trouve.

« FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited au Canada et à Taïwan, et « FTSE® » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group dans le reste du monde que FGDCM utilise sous licence.

FTSE® est une marque de commerce détenue par les sociétés du London Stock Exchange Group et utilisée par FTSE International Limited (« FTSE ») sous licence. La série d'indices FTSE RAFI® est calculée par FTSE en collaboration avec Research Affiliates, LLC (« RA »). Ni FTSE, ni RA ne parrainent, n'endossent ni ne font la promotion du présent produit, n'ont aucun lien avec celui-ci et n'assument aucune responsabilité au regard de son émission, son fonctionnement et sa négociation. Tous les droits de propriété intellectuelle des valeurs et de la liste des composantes de l'indice sont dévolus à FTSE.

Les investisseurs doivent être conscients des risques associés aux sources des données ainsi qu'aux processus quantitatifs utilisés pour la gestion des placements. Les données recueillies auprès de fournisseurs tiers, la constitution de modèles de portefeuilles et le codage lié au processus de constitution de portefeuilles et d'indices peuvent contenir des erreurs. Malgré les mesures prises par Research Affiliates en vue de repérer les erreurs dans les processus et les données de sorte à minimiser leur impact potentiel sur la performance des indices et des portefeuilles, nous ne pouvons pas garantir l'absence de telles erreurs.

« Fundamental Index® » et/ou « Research Affiliates Fundamental Index® » et/ou « RAFI® » et/ou toutes autres marques de commerce, dénominations commerciales de RA et tous concepts brevetés ou dont la demande de brevet est en instance sont la propriété exclusive de Research Affiliates LLC.

S&P®, S&P 500® et S&P 500 Low Volatility Index® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée.

LSTA® est une marque déposée de Loan Syndications and Trading Association que S&P Dow Jones Indices LLC et Invesco Canada Ltée utilisent aux termes d'une licence.

TSX est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX ») que S&P Dow Jones Indices LLC et Invesco Canada Ltée utilisent aux termes d'une licence d'utilisation.

Les indices S&P/TSX Composite Low Volatility, S&P 500 Low Volatility, et S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 (les « indices ») sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC, qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence. Les FNB indiciels Invesco d'Invesco Canada Ltée ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par S&P Dow Jones Indices LLC, ses sociétés affiliées, LSTA ou TSX, et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à l'opportunité d'investir dans un tel produit.

Nasdaq®, OMX® et Nasdaq OMX® constituent des marques déposées de Nasdaq OMX Group, Inc. (« Nasdaq OMX ») et LadderRite® est une marque déposée de LadderRite Portfolios LLC (« LadderRite »). Nasdaq®, OMX®, Nasdaq OMX® et LadderRite® sont collectivement les « marques ». Les marques sont utilisées aux termes d'une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et Invesco Canada Ltée. Nasdaq OMX ou LadderRite ne se sont pas prononcées sur le(s) produit(s) quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le(s) produit(s) ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par Nasdaq OMX ou LadderRite, et NASDAQ OMX ET LADDERRITE NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET NE PEUVENT PAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES POUR CE QUI SE RAPPORTE AU(X) PRODUIT(S).

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence. PowerShares® et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Capital Management LLC, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2019

SOURCE Invesco Canada Ltée

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 15:30 et diffusé par :