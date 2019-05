Alliance unique entre l'UQAM et l'UNESCO : ORBICOM, le Réseau international des chaires UNESCO en communication, fête ses 25 ans





MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est à Strasbourg, en présence de plus de trente titulaires de chaires UNESCO, que le Réseau international des chaires UNESCO en communication (ORBICOM) vient de fêter son 25e anniversaire. Les célébrations se sont déroulées dans le cadre de la rencontre annuelle du Réseau, placée cette année sous le thème La liberté d'expression à l'ère numérique.

Création et alliance unique entre l'UQAM et l'UNESCO, ORBICOM trouve son origine dans la rencontre en 1993 de Thérèse Paquet-Sévigny, ancienne Secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour l'Information à New York et nouvellement professeure au Département de communication sociale et publique de l'UQAM, et d'Alain Modoux, directeur de l'information et de la liberté d'expression au Secrétariat de l'UNESCO à Paris.

De leur association est née l'idée de créer une chaire qui rejoindrait un réseau international regroupant toutes les chaires UNESCO en communication dans le monde, fonctionnerait en trois langues (français, anglais et espagnol) et dont le secrétariat international serait situé à l'UQAM. Un projet ambitieux, entériné en 1994 par les signatures de Federico Mayor, directeur général de l'UNESCO à cette époque, et Claude Corbo, alors recteur de l'UQAM.

«Depuis quelques années, l'UNESCO considère ORBICOM comme un think tank. Regroupant des chercheurs de haut niveau, des spécialistes titulaires de chaires reconnues par les universités et par l'UNESCO, ORBICOM offre des services de consultation et d'expertise en lien avec des dossiers d'actualité », souligne Yves Théorêt, professeur à l'École des médias de l'UQAM et secrétaire général d'ORBICOM.

Aujourd'hui, ORBICOM compte 34 chaires universitaires UNESCO et près de 250 membres associés, répartis sur cinq continents. La rectrice de l'UQAM, Magda Fusaro, a été titulaire de la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement de 2006 à 2018 et a présidé le Réseau des Chaires UNESCO du Canada de 2016 à 2018.

Sous la présidence de Jamal Eddine Naji, secrétaire général de la Haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc, le conseil d'administration d'ORBICOM compte huit membres en provenance du Maroc, de la France, du Liban, de la Malaisie, du Mexique, du Nigéria, du Pérou et de la Suède.

L'action d'ORBICOM s'articule autour de trois grands volets :

la mise en place de programmes de formation pour enseigner tous les domaines de la communication, particulièrement le journalisme et les relations publiques;

pour enseigner tous les domaines de la communication, particulièrement le journalisme et les relations publiques; le déploiement des technologies de l'information et de la communication dans le monde, et la documentation de la fracture numérique;

et de la communication dans le monde, et la documentation de la fracture numérique; une action globale, mondiale, fédératrice entre chacun des membres d'ORBICOM, sous la forme d'un comité d'experts qui analyse les préoccupations actuelles liées à la communication dans le monde et diffuse des pistes d'études et de réflexion lors de grandes conférences internationales annuelles.

Guidé par ces trois axes, ORBICOM valorise la mise en relation d'experts de tous les continents par une approche multiculturelle et multidisciplinaire, met en place des programmes de résidence et d'échanges, diffuse des résultats de recherche et rend disponibles des services de consultation et d'expertise de haut niveau. Autant d'initiatives qui font d'ORBICOM un réseau dynamique, rigoureux, reconnu et respecté, rapidement devenu un acteur de premier plan sur la scène internationale.

Selon Yves Théorêt, « ORBICOM souhaite renforcer ses liens avec l'UNESCO et être à l'écoute des préoccupations des jeunes chercheurs en communication, comme celles concernant l'utilisation des nouvelles technologies dans la création et le phénomène de l'intelligence artificielle ».

ORBICOM se distingue par la production et la diffusion de savoir-faire de pointe sur des sujets d'actualité et par son expertise, notamment sur la société de l'information, la diversité culturelle, l'humanisme numérique et la liberté d'expression. Il contribue activement à positionner l'UQAM et l'UNESCO comme figures de proue à l'international dans tous les secteurs de la communication.

