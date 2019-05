Invitation aux médias - Annonce concernant le programme Roulez vert





QUÉBEC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Salon du véhicule électrique de Québec, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à assister à une annonce concernant le programme Roulez vert.

Pour l'occasion, il sera accompagné par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, ainsi que de Mme Dominique Deschênes, directrice générale des opérations et de l'innovation de Transition énergétique Québec.

Date : Vendredi, le 24 mai 2019



Heure : 10 h 30



Endroit : Centre de Foires de Québec

250, boul. Wilfrid-Hamel

Québec, Québec

G1L 5A7

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 15:27 et diffusé par :