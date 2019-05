Le gouvernement du Canada félicite la Première Nation de Bearspaw à l'occasion de l'inauguration du Bearspaw Kananaskis Travel Centre





BANDE STONEY, AB, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour appuyer des projets de développement économique locaux qui favorisent l'établissement de communautés plus saines, durables et viables.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a félicité le chef Darcy Dixon et la Première Nation de Bearspaw à l'occasion de l'inauguration du Bearspaw Kananaskis Travel Centre.

Le bâtiment de 6 000 pieds carrés comprend une station-service, un café avec service à l'auto et un dépanneur qui a ouvert ses portes en janvier 2019. L'entreprise appartient à la Première Nation de Bearspaw, qui voit à son exploitation.

Le Travel Centre a créé des emplois à temps plein et à temps partiel dans la communauté. L'entreprise génère des revenus de location pour la bande Stoney, et contribue au développement économique et à la croissance des entreprises établies sur les terres désignées de la bande Stoney.

Services aux Autochtones Canada a fourni le financement dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE). Ce financement aide les Premières Nations et les communautés autochtones à dresser des plans d'affaires, à développer les entreprises dirigées par des Autochtones et à démarrer de nouvelles entreprises dirigées par des Autochtones.

Citations

« Le gouvernement du Canada est très fier d'avoir contribué au financement du Bearspaw Kananaskis Travel Centre. Toutes mes félicitations au chef Dixon et à tous les membres de la Première Nation de Bearspaw à l'occasion de l'inauguration de ce centre qui crée des emplois et des retombées économiques pour toute la communauté. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Il s'agit d'un autre grand pas en avant pour la Première Nation de Bearspaw et notre objectif d'autosuffisance grâce au développement commercial et économique au profit de nos membres et de notre communauté. »

Chef Darcy Dixon

Première Nation de Bearspaw

Faits en bref

Faisant partie de la bande Stoney, la Première Nation de Bearspaw est située à environ 75 km à l'ouest de Calgary . Plus de 1 800 personnes vivent dans la réserve. Bearspaw est l'une des trois Premières Nations, les deux autres étant les Premières Nations de Wesley et des Chiniki, qui composent la bande Stoney.

. Plus de 1 800 personnes vivent dans la réserve. Bearspaw est l'une des trois Premières Nations, les deux autres étant les Premières Nations de Wesley et des Chiniki, qui composent la bande Stoney. La bande Stoney a reçu une aide de 700 000 $ dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques afin de réaliser des activités admissibles se rattachant à la construction du Travel Centre.

La bande Stoney possède 238 acres de terres désignées à des fins de développement commercial. Le Stoney Nakoda Resort (casino, hôtel et restaurant) et le Travel Centre ont été construits sur ces terres.

Dans le budget de 2019, le gouvernement continue d'appuyer le développement des entreprises autochtones en prévoyant une somme additionnelle de 129 millions de dollars sur 5 ans.

