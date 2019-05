WestJet ratifie une entente de trois ans avec les agents de régulation des vols de WestJet Encore





CALGARY, le 23 mai 2019 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui avoir signé une entente de trois ans avec les agents de régulation des vols de WestJet Encore, représentés par la Canadian Airline Dispatchers Association (CALDA).

Cette entente ratifiée est entrée en vigueur le 22 mai 2019 et prend fin le 22 mai 2022.

« Nous sommes très heureux du résultat d'aujourd'hui, et nous estimons que cette entente tient compte du travail acharné et des précieuses contributions des agents de régulation des vols de WestJet Encore », déclare John Aaron, vice-président et directeur général de WestJet Encore.

« Le dénouement d'aujourd'hui est un exemple éloquent d'agents de régulation des vols de WestJet Encore qui unissent leurs efforts pour rehausser la qualité de leur propre expérience employée », affirme Alexander Ritson, président de la CALDA de WestJet Encore.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Compte tenu de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont une partie est indépendante de la volonté de WestJet. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur les prévisions et stratégies actuelles de WestJet, la demande attendue, l'utilisation de notre flotte, la courbe des prix à terme du carburant des aéronefs, le taux de change attendu pour convertir les dollars canadiens en dollars américains, les ententes et les réservations, mais ils peuvent varier en raison de divers facteurs, y compris, sans s'y limiter, toute modification de la demande des invités, toute fluctuation du prix du carburant, des retards dans la livraison d'appareils, la conjoncture économique générale, l'environnement concurrentiel, notre capacité à mettre en oeuvre et à maintenir des systèmes essentiels, la réception des approbations gouvernementales et réglementaires, et d'autres facteurs et risques exposés dans les rapports et documents publics accessibles sous le profil de l'entreprise dans SEDAR (sedar.com). Le lecteur ne devrait pas se fier outre mesure aux présents énoncés prospectifs puisque les résultats réels pourraient différer grandement. WestJet décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour les énoncés prospectifs afin de tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

