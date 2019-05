Well.ca lance un nouveau portail d'éducation pour les patients afin de favoriser l'accès à l'information sur les soins émergents et novateurs





MISSISSAUGA, ON, le 23 mai 2019 /CNW/ - Well.ca a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau portail d'éducation pour les patients qui offre à ces derniers une source fiable de renseignements sur les approches nouvelles et émergentes en matière de soins.

Sur ce portail, les patients pourront communiquer virtuellement avec des professionnels de la santé et obtenir une variété de services personnalisés par la télésanté. Le portail est disponible en Ontario et sera bientôt lancé dans le reste du Canada.

Des professionnels de la santé offriront leurs conseils dans les domaines suivants :

La médecine naturopathique

L'alimentation

La grossesse et le rôle de parent

La pleine conscience

Les tests de sensibilité aux aliments

Le sommeil

Le cannabis médical

« Nos clients souhaitent un accès en temps réel à une variété de professionnels de la santé et du mieux-être. Alors que les traitements deviennent de plus en plus complexes, notre objectif est d'améliorer l'éducation et le soutien offerts aux patients », explique Rebecca McKillican, chef de la direction de Well.ca. « Nos Infirmières et infirmiers éducateurs, nos professionnels paramédicaux et autres fournisseurs de soins peuvent fournir des conseils et des recommandations personnalisés et répondre aux questions sur les nouveaux traitements. »

Pour faciliter l'accès des patients à des renseignements vérifiés par des professionnels de la santé sur les implications thérapeutiques du cannabis médical, Well.ca fait équipe avec des producteurs autorisés pour créer du contenu sur ce sujet.

En vertu de la réglementation actuelle, les pharmaciens au Canada ne peuvent pas vendre du cannabis médical dans une pharmacie.

À propos de Well.ca

Well.ca est une fière entreprise canadienne passionnée par ses clients, par ce qu'elle fait et par les produits qu'elle offre. Well.ca croit que les Canadiens ne devraient jamais faire de compromis lorsqu'il est question de choisir pour eux-mêmes et leur famille des produits de santé et de mieux-être, des produits de beauté ou pour bébés. Avec plus de 40 000 produits choisis avec soin, des milliers d'évaluations de clients et la plus grande sélection de marques de produits écologiques et naturels au Canada, nous vous permettons facilement de faire des choix en lesquels vous aurez confiance. Well.ca est une filiale en propriété exclusive de McKesson Canada.

À propos de McKesson Canada

Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada offre des médicaments vitaux, des fournitures et des solutions technologiques qui permettent à l'industrie des soins de santé de dispenser aux patients de meilleurs soins plus sûrs. Ses solutions permettent aux pharmacies, aux fabricants, aux hôpitaux et aux autres institutions de soins de santé de se rapprocher des millions de patients qu'ils traitent chaque jour, tout en contribuant à la qualité et à la sûreté des soins au Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site http://www.mckesson.ca/fr.

