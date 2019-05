Le député de Tobique-Mactaquac, TJ Harvey, souligne le projet de prospérité économique de la Première Nation de Tobique





PREMIÈRE NATION DE TOBIQUE, TERRITOIRE MALÉCITE, NB, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la croissance économique des communautés des Premières Nations au moyen d'investissements qui permettent de créer des emplois et de favoriser la prospérité.

Le député TJ Harvey, au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, s'est rendu aujourd'hui dans la Première Nation de Tobique, où il a visité le site du projet de rénovation et d'agrandissement du Maliseet Gas Bar and Convenience Store (poste d'essence et dépanneur).

Lorsque les travaux seront terminés, le bâtiment amélioré offrira aux clients des options de magasinage et des services pratiques supplémentaires. Le projet apportera de nouvelles possibilités d'emploi, pendant la construction et par la suite.

Le financement pour ce projet provient du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques de Services aux Autochtones Canada, qui offre aux communautés inuites et des Premières Nations un financement axé sur les projets pour diverses activités, comme la réalisation d'études de faisabilité, la préparation de plans d'entreprise, la création d'entreprises détenues par la communauté et la construction d'infrastructures économiques.

Citations

« J'offre mes félicitations au chef Ross Perley et à la Première Nation de Tobique pour l'agrandissement du Maliseet Gas Bar and Convenience Store. Il est toujours emballant de voir un projet mené par la communauté qui permet de développer une entreprise déjà bien établie, tout en améliorant la commodité des services qui y sont offerts et en créant des emplois pour la communauté. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous nous réjouissons de voir ce projet aller de l'avant pour la communauté de Tobique. Je félicite le chef Perley et son bureau pour le travail qu'ils ont accompli dans le cadre de ce projet ainsi que les membres de la communauté qui y ont participé. J'ai hâte de voir les retombées qu'auront le développement économique pour la communauté et l'augmentation des possibilités d'emploi découlant de la construction et de l'exploitation de la station-service et du dépanneur malécites. »

Thomas J. (TJ) Harvey

Député de Tobique-Mactaquac

« La Première Nation de Tobique est reconnaissante envers le ministre O'Regan et le député T.J. Harvey pour leur appui à ce projet. La station-service malécite est essentielle à l'économie de notre communauté ainsi qu'à l'emploi, aux biens et aux déplacements de ses membres. Ce projet d'agrandissement et de modernisation a consolidé sa réussite pour les générations futures. »

Le chef Ross Perley

Première Nation de Tobique

Faits en bref

La Première Nation de Tobique est une communauté malécite située du côté nord de la rivière Tobique, au Nouveau-Brunswick. Avec une population de 2 513 personnes, la réserve de Tobique est la plus grande réserve de la Nation des Wolastoqiyik/Malécites, au Nouveau-Brunswick.

Le Maliseet Gas Bar and Convenience Store rouvrira à l'automne 2019.

Services aux Autochtones Canada investit 399 300 $ dans le projet par l'intermédiaire du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques.

