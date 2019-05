Banque Laurentienne Groupe Financier choisit l'énergie verte avec Bullfrog Power





MONTRÉAL, 23 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Laurentienne Groupe Financier (TSX: LB) est heureux d'annoncer qu'il a choisi l'électricité 100 % renouvelable pour alimenter ses bureaux corporatifs de Montréal et de Toronto dans le cadre d'un accord avec Bullfrog Power, principal fournisseur d'énergie verte au Canada.



En soutenant l'énergie verte avec Bullfrog Power, Banque Laurentienne Groupe Financier réduit son empreinte environnementale et contribue à rendre plus écologiques les systèmes énergétiques canadiens.

« Notre relation avec Bullfrog Power a débuté en 2015. Aujourd'hui, nous devons tous faire notre part pour adopter des politiques et des pratiques plus vertes à la maison tout comme sur nos lieux de travail. C'est exactement ce que nous faisons en étendant notre partenariat avec Bullfrog Power à nos bureaux corporatifs. C'est aussi une façon pour nous de démontrer notre engagement envers l'environnement et notre affinité avec nos clients et employés écoresponsables », a déclaré François Desjardins, président et chef de la direction du Groupe.

En vertu de ce partenariat, Bullfrog Power injecte 100 % d'électricité verte dans le réseau, ce qui correspond à la quantité d'énergie conventionnelle utilisée dans les deux bureaux corporatifs de Banque Laurentienne Groupe Financier. L'électricité verte de Bullfrog provient d'un mélange d'énergie éolienne et d'hydroélectricité à faible impact provenant de nouvelles installations canadiennes d'énergie renouvelable.

« En élargissant son engagement envers les énergies renouvelables, Banque Laurentienne Groupe Financier contribue à réduire notre dépendance à l'égard des formes d'énergie polluantes et à aider le Canada à passer aux sources d'énergie renouvelable », a mentionné Sean Drygas, président de Bullfrog Power. « Nous applaudissons son leadership environnemental, une démonstration claire de son engagement envers les collectivités qu'il dessert. »

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 3 500 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offrons à nos clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 45 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

À propos de Bullfrog Power, une entreprise de Spark Power

Bullfrog Power, principal fournisseur d'énergie verte au Canada, offre des solutions d'énergie renouvelable qui permettent aux individus et aux entreprises de réduire leur impact environnemental, de soutenir le développement de projets d'énergie verte au Canada et de contribuer à créer un monde plus propre et plus sain. En tant que société certifiée B Corp., Bullfrog Power respecte les normes les plus strictes en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. Des milliers d'individus et d'entreprises au Canada font leur part pour lutter contre les changements climatiques et la pollution atmosphérique en choisissant l'énergie verte avec Bullfrog Power. Inscrivez-vous facilement, rapidement et à moindre coût sur bullfrogpower.com .

