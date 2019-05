Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Lockhart mettra en lumière la nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme lors de son passage au Nouveau-Brunswick





SAINT JOHN, le 23 mai 2019 /CNW/ - La secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Alaina Lockhart, sera de passage à Saint John, dans le cadre de sa visite des provinces de l'Atlantique, en vue de mettre en lumière la nouvelle stratégie Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

Mme Lockhart prononcera un discours au sujet de la stratégie et répondra aux questions des médias lors d'un événement organisé par Découvrez Saint John. Les députés Wayne Long, de Saint John-Rothesay, et Karen Ludwig, de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, seront présents.

Date : Le vendredi 24 mai 2019



Heure : 9 h



Lieu : Rogue Coffee

36, rue Grannan

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Mme Lockhart se rendra ensuite au Cap Enragé sur la baie de Fundy pour participer à une expérience de tourisme culinaire avec le chef des cuisines Slawek Dobrzynski et la directrice générale Annick Robichaud-Butland. Mme Lockhart conclura sa visite en rencontrant des exploitants du secteur touristique de l'endroit

Date : Le vendredi 24 mai 2019



Heure : 13 h 15



Lieu : Centre d'interprétation du cap Enragé

650 Cape Enrage Road

Waterside (Nouveau-Brunswick)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 14:50 et diffusé par :