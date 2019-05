Coup d'envoi de la Fête nationale du Québec 2019





MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) convie la population à célébrer cette 185e édition de la Fête sous le thème « Un monde de traditions » et dévoile la porte-parole de l'édition 2019 : la touche- à -tout et polyvalente comédienne Debbie Lynch-White. L'annonce a été faite aujourd'hui lors du Coup d'envoi des festivités, au Cabaret Lion d'Or à Montréal.

De plus, le MNQ a profité de l'événement pour remettre le prix « Artisan de la Fête nationale » à monsieur Robert Charlebois, un monument de la chanson québécoise, afin de mettre en valeur son implication dans le rayonnement de la culture québécoise au sein de la francophonie. Adoré du public depuis plus de 50 ans, Robert Charlebois est devenu une figure essentielle de la chanson, en plus d'être une immense fierté pour tout le Québec. Ce fut également l'occasion de se rappeler les grands succès musicaux du célèbre auteur-compositeur, musicien et interprète alors que Daniel Boucher, Mara Tremblay et Jérôme Charlebois ont livré un numéro hommage des plus vibrants.

Cet événement a aussi donné un avant-goût des festivités qui se tiendront les 23 et 24 juin partout au Québec et marque le début des lancements régionaux, où les organisateurs officiels dévoileront leur programmation partout au Québec, d'ici le 6 juin, en terminant par le lancement de la Capitale-Nationale.

« La Fête nationale célèbre cette année les traditions du Québec. De la musique TRAD québécoise qui nous fait taper du pied, danser au son des violons enflammés et qui nous rappelle les réunions joyeuses et les retrouvailles familiales, en passant par nos traditions culinaires, artisanales ou culturelles, ce sont les racines de notre culture unique qui sont mises de l'avant. Fête de rassemblement, elle est une vitrine exceptionnelle pour les artistes qui nous représentent aussi bien ici qu'à l'étranger. Si la musique est évidemment au coeur des festivités, la Fête ne se résume pas seulement à ça : plus de 6 000 activités pour tous les goûts se tiendront aux quatre coins du Québec les 23 et 24 juin prochains. Des centaines de spectacles musicaux sont à l'affiche, mais aussi des feux d'artifice, des feux de joie et une multitude d'activités pour les petits et les grands! » a déclaré Etienne-Alexis Boucher, président du MNQ.

Partenaires de la Fête nationale

La Fête nationale peut compter sur la présence de partenaires de choix. Merci au gouvernement du Québec pour sa confiance renouvelée depuis 35 ans, et qui permet la mise sur pied d'événements partout au Québec. Merci également à nos partenaires nationaux Québecor et le réseau Rythme FM, ainsi qu'à nos partenaires médias, le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Un merci à la SAQ, partenaire majeur de la Fête nationale, et enfin un merci particulier à Accent bleu du Québec, fournisseur officiel des produits de fierté. Il est possible de se procurer du matériel de fierté et des articles de la Fête nationale du Québec en ligne à l'adresse accentbleu.quebec ou encore auprès des mandataires régionaux de la Fête nationale.

POUR TOUT SAVOIR

Programmation complète (dès la mi-juin) : fetenationale.quebec

Facebook : facebook.com/LaFetenationaleduQuebec

Twitter et Instagram : @fetenationale (mot-clic #fetenationale)

Cahiers de programmation du Journal de Québec et Montréal : Samedi 15 juin

