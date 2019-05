Modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme - Le gouvernement du Québec annonce une bonification du projet





SAINT-JÉRÔME, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Sylvie D'Amours, et le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, annoncent aujourd'hui que le projet de modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme (HSJ) sera bonifié par de nouveaux chantiers dont la réalisation n'avait pas été prévue initialement, et ce, en vue de mieux répondre aux besoins de la population.

En effet, en plus de comporter des travaux de modernisation du plateau technique chirurgical, comme prévu à l'origine, le projet comportera maintenant l'ajout d'unités de soins, un centre mère-enfant et le rehaussement des différents services de support nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. Tout sera d'ailleurs réalisé en une seule phase.

La modernisation complète de l'HSJ permettra d'optimiser les interventions à faire sur le site et de réduire les délais qu'entraîne un projet en plusieurs phases, tout en réduisant les désagréments qu'occasionnent les travaux effectués en milieu hospitalier. Le dossier d'opportunité, qui est en cours d'élaboration, permettra de déterminer les meilleures options pour répondre aux besoins. Le projet, qui est inscrit au Plan québécois des infrastructures, est confié à la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures.

Citations :

« Conformément à notre volonté de doter le réseau de la santé et des services sociaux d'infrastructures à la hauteur des besoins de la population et en adéquation avec la réalité actuelle du milieu hospitalier, nous nous sommes engagés à revoir ce projet de modernisation de manière globale et proactive. Ainsi, nous nous assurons d'offrir aux citoyens des services de la plus haute qualité, accessibles, et bien adaptés aux enjeux présents et à venir dans le milieu de la santé. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce projet de modernisation reflète bien l'engagement de notre gouvernement de faire entrer le réseau de la santé et des services sociaux dans la médecine du vingt-et-unième siècle, en procédant à un vaste chantier de rénovation de nos hôpitaux. Cela témoigne également de nos efforts pour répondre aux besoins croissants de la région, tant sur le plan de l'efficacité et de la sécurité des soins que sur celui de l'accessibilité. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« La population de Saint-Jérôme, en pleine croissance démographique, pourra bénéficier de ce projet d'envergure qui viendra doter notre région d'un hôpital beaucoup plus moderne, encore mieux adapté à la réalité actuelle. Je salue l'appui de notre gouvernement à une telle initiative, et je réitère mon intention de soutenir le projet au cours des étapes à venir, et ce, jusqu'à sa concrétisation. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

Faits saillants :

Selon les besoins actuellement reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ce sont 136 lits qui s'ajouteront à l'offre de service de l'HSJ. L'hôpital sera aussi doté d'un centre mère-enfant adapté aux nouvelles pratiques, notamment des chambres selon le modèle travail-accouchement-récupération-post-partum. Les soins critiques, l'imagerie et d'autres services bénéficieront également d'une bonification. À cela s'ajoute une révision de la répartition des chambres, dans le but d'offrir un maximum de chambres individuelles avec salle de toilette personnelle.

Rappelons que les travaux incluent notamment des secteurs névralgiques de l'hôpital comme le bloc opératoire, la chirurgie d'un jour, l'unité de retraitement des dispositifs médicaux et l'endoscopie. L'analyse des besoins se poursuit afin de compléter l'offre de service de l'hôpital.

