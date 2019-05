Le Centre canadien de prévision des ouragans est prêt pour la saison des ouragans de 2019





DARTMOUTH, NS, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les Canadiens tiennent à avoir accès à des renseignements exacts en temps opportun lorsque des ouragans menacent les terres et les eaux du pays. Les météorologues et les scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada travaillent sans relâche pour fournir des prévisions exactes afin d'aider les citoyens ainsi que les entreprises et les secteurs tributaires des conditions météorologiques à être prêts à l'approche d'une tempête tropicale.

Selon l'aperçu de la saison des ouragans 2019 dans l'océan Atlantique rendu public plus tôt aujourd'hui par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, 9-15 tempêtes nommées, 4-8 ouragans et jusqu'à 2-4 ouragans majeurs sont prévus pour cette saison. L'aperçu constitue un guide général de l'activité globale prévue au cours de la prochaine saison des ouragans. Aujourd'hui, le Centre canadien de prévision des ouragans explique ce que ces prévisions saisonnières veulent dire pour les Canadiens.

La NOAA prévoit que l'activité des ouragans cette année dans l'Atlantique Nord sera près de la normale. Quel que soit le nombre total de tempêtes prévues pour l'ensemble du bassin de l'Atlantique, le Centre canadien de prévision des ouragans est témoin, en moyenne, de trois ou quatre cyclones tropicaux par année, dont un ou deux touchent le sol canadien, et deux ou trois autres menacent les eaux du large.

Le Centre canadien de prévision des ouragans encourage les Canadiens à se préparer à la saison des ouragans de 2019. Officiellement, la saison se déroule du 1er juin au 30 novembre, lorsque la température des eaux de l'Atlantique est suffisamment élevée pour déclencher un cyclone tropical.

Généralement, le risque qu'un ouragan se forme dans les eaux canadiennes se manifeste plus tard dans la saison; toutefois, le Centre canadien de prévision des ouragans surveille l'océan Atlantique toute l'année afin de détecter les cyclones tropicaux ou d'autres types de cyclones semblables qui pourraient s'y former et menacer le Canada ou les eaux canadiennes.

Citations

« Il suffit qu'un seul ouragan touche terre pour que la saison soit éprouvante. En connaissant la prévision de la trajectoire et l'intensité d'une tempête, les Canadiens peuvent prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger leurs proches et leurs biens. »

- Bob Robichaud, météorologue aux alertes

Faits en bref

Les changements climatiques font fi des frontières et les Canadiens d'un bout à l'autre du pays en ressentent les effets. La montée du niveau de la mer causée par les changements climatiques aura un impact encore plus important sur les ondes de tempête générées par les ouragans.

Les Canadiens peuvent se préparer à la saison des ouragans en constituant des trousses d'urgence, en prenant des précautions pour protéger leurs maisons et leurs biens (visitez le site Web Préparez-vous) et en surveillant les bulletins du Centre canadien de prévision des ouragans en ligne ou dans les médias locaux.

Les systèmes de prévisions météorologiques de pointe d'Environnement et Changement climatique Canada avisent les Canadiens de l'approche de tempêtes tropicales ou d'ouragans des jours à l'avance.

avisent les Canadiens de l'approche de tempêtes tropicales ou d'ouragans des jours à l'avance. Les météorologues du Centre canadien de prévision des ouragans surveillent surtout les tempêtes qui pourraient toucher le Canada ou ses eaux territoriales. Ils suivent la trajectoire des tempêtes, prédisent leur intensité et émettent des avertissements.

Produits connexes

Liens connexes

