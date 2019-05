Brossard.ca - Brossard dévoile son nouveau site Internet, en ligne avec les besoins des Brossardois





BROSSARD, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Ville intelligente, numérique et innovante, Brossard lance aujourd'hui son nouveau site Internet, l'un des projets phares du virage numérique déjà bien amorcé avec la plateforme bciti. Lancé dans un premier temps en version bêta, le nouveau site brossard.ca permettra aux citoyens, durant les premières semaines, de la tester et de communiquer leurs commentaires à la Ville.

Toujours logé à l'adresse www.brossard.ca, le site a été repensé avec et pour les citoyens. Ergonomie, personnalisation, interactivité, services en ligne... Découvrez l'innovation à échelle humaine. Découvrez le nouveau brossard.ca!

« Avec son nouveau site, Brossard entre dans l'ère de la personnalisation. Cette nouvelle interface de communication, adaptable selon les besoins de chacun, viendra accroître encore davantage la proximité et l'interactivité entre la Ville et ses citoyens avec comme objectif de toujours mieux les servir », souligne Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

Plus facile d'utilisation

Dès le départ, le développement de la nouvelle plateforme numérique de Brossard se devait d'être ergonomique et de permettre au citoyen d'accéder rapidement et efficacement à l'information recherchée. Entre autres, un engin de recherche plus performant accompagne le visiteur tout au long de sa navigation.

L'organisation de la page d'accueil et l'arborescence des menus ont aussi été revues. Elles permettent désormais en un seul clic d'atteindre les pages les plus recherchées ou de répondre aux questions les plus fréquemment demandées.

Plus interactif

Plus besoin de naviguer entre la plateforme bciti et le site de la Ville. Dorénavant, tout se retrouve au même endroit, au bout des doigts! Connectez-vous à votre compte bciti sur le site brossard.ca et accédez à tous les services de la Ville : requête transmise avec ou sans photos, prise de rendez-vous au comptoir de Services Brossard, formulaires en ligne, consultations publiques en ligne, avis, notifications, etc.

De plus, une carte interactive permet de localiser tous les attraits, services et points d'intérêts de la Ville (parcs, pistes cyclables, terrains sportifs, etc.). Partez à la découverte de votre ville sans quitter votre salon !

Plus personnalisé

La plus innovante des nouveautés est sans aucun doute la personnalisation du site selon les besoins d'information et les intérêts des citoyens. Loin d'être un site statique, le nouveau brossard.ca s'adapte aux besoins et aux intérêts que chacun pourra définir une fois connecté. Ainsi, chaque visiteur vivra une expérience différente et unique, avec du contenu personnalisé, par exemple :

de l'information en page d'accueil selon ses besoins;

un agenda personnalisable selon ses intérêts;

l'horaire des collectes liées à son secteur.

C'est d'ailleurs cet aspect innovant de personnalisation du contenu en fonction de chaque utilisateur qui a orienté la campagne de communication « À chacun son brossard.ca », visible un peu partout dans la ville depuis quelques semaines.

Plus complet

Avec le nouveau brossard.ca, l'offre de services en ligne est surtout plus complète. Obtenez en ligne un permis pour l'installation de votre cabanon, achetez la médaille de Fido, consultez le rôle d'évaluation de votre maison, entrez le relevé de votre compteur d'eau, réservez un livre à la bibliothèque ou encore une place à une activité, brossard.ca vous fera gagner du temps et vous facilitera la vie!

Une nouvelle infolettre dès juin

La Ville de Brossard diffusera sa toute nouvelle infolettre en juin. Personnalisable selon vos intérêts, recevez chaque mois de l'information des plus utiles, comme les événements à ne pas manquer ou les collectes et travaux en cours dans votre quartier.

Dans un souci d'écoresponsabilité et afin de bien compléter l'offre d'information numérique de la Ville, Brossard publie désormais son magazine Ma Ville chaque deux mois.

Abonnez-vous dès maintenant sur brossard.ca dans la section Publications.

Faites-nous part de vos commentaires

Au cours des prochaines semaines, les équipes de la Ville continueront d'apporter les améliorations requises et intègreront les commentaires reçus de citoyens afin d'en optimiser l'expérience. Écrivez-nous à services@brossard.ca afin de nous faire part de vos questions et suggestions.

SOURCE Ville de Brossard

