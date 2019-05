Neron Inc. annonce une seconde vie





MONTRÉAL, le 23 mai. 2019 /CNW Telbec/ - L'entrepreneure Caroline Néron annonce une seconde vie à son entreprise : Neron Inc. Une entente avec les parties impliquées a été prise et les opérations continuerons. Cette proposition a été accepté avec une un pourcentage exceptionnel de 96%.

Avec la réorganisation maintenant complétée; l'entreprise conservera près de soixante-dix personnes à son siège social et dans ses six boutiques restantes. Les opérations sur Internet et son réseau de distribution au Canada et à l'internationale continuerons également.

« Il était nécessaire de prendre ce virage pour pouvoir continuer cette entreprise. Merci pour tout le support et de tous les messages de soutient que j'ai reçues au court des dernier mois. Merci du fond du coeur à toute mon équipe qui m'a aidé à passer à travers tous ces épreuves. »

Boutiques Caroline Neron:

LAVAL 3035 bld du Carrefour Laval H7T 1C8

GATINEAU 1100 bld Maloney Gatineau J8T 6G3

SHERBROOKE 3050 bld de portland Sherbrooke J1L 1K1

RIVE NORD 100, bld Brien Repentigny J6A 5N4

STE-FOY 2452 bld laurier Quebec G1V 2L1

ROSEMÈRE 401 bld Labelle Rosemère J7A3T2

GALERIES DE LA CAPITALE 5401 bld des galeries Quebec G2K 1N4

SOURCE Groupe Caroline Néron

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 14:08 et diffusé par :