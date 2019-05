Les Prix de la presse européenne: voici les plus grandes réussites du journalisme de l'année





Les Prix de la presse européenne annoncent les lauréats 2019 ainsi que les seconds lors de la cérémonie de remise des prix à Gazeta Wyborcza, à Varsovie

AMSTERDAM, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- Les prix 2019 ont été remis à une enquête ouverte, un récit poignant sur la séparation d'une famille à la frontière des États-Unis, une analyse presque universitaire sur le transatlantisme pendant le mandat de Trump, un roman graphique contenant des images inédites de la ville détruite de Palmyre et un réseau de journalistes dont la mission consiste à continuer de publier les travaux de leurs collègues confrontés à des menaces, des peines de prison ou des meurtres.

Ils ont été choisis par un jury, composé du président Sir Harold Evans (envoyé spécial, Reuters), Sylvie Kauffmann (directrice de la rédaction, Le Monde), Jørgen Ejbøl (vice-président, Jyllands-Posten Foundation), Yevgenia Albats (rédacteur en chef, The New Times) et Alexandra Föderl-Schmid (correspondante, Süddeutsche Zeitung).

Les 5 gagnants sont:

Catégorie Reportage exceptionnel:

« Fifty-Six Days of Separation » par Katrin Kuntz, Marian Blasberg, Christoph Scheuermann (Der Spiegel, Allemagne).

- Deuxième: « Viktor Orbán's reckless football obsession » par Dan Nolan, David Goldblatt (The Guardian, Royaume-Uni).

Catégorie Innovation:

« Palmyra, the Other Side » par Guillermo Abril, Carlos Spottorno (El País Semanal - Espagne, Süddeutsche Zeitung Magazin - Allemagne).

- Deuxième: « Elections clouds cleared » par bEfe Kerem Sözeri (P24, Turquie).

Catégorie Reportage d'investigation:

« Unmasking the Salisbury Poisoning Suspects: A Four-Part Investigation » par Christo Grozev, Roman Dobrokhotov, Daniel Romein (Bellingcat, Royaume-Uni).

- Deuxième: « Money laundering at Danske Bank »par Eva Jung, Simon Bendtsen, Michael Lund (Berlingske, Danemark et de nombreux autres depuis).

Catégorie Opinion:

« The end of Atlanticism: has Trump killed the ideology that won the cold war? » par Madeleine Schwartz (The Guardian, Royaume-Uni)

- Deuxième: « Let's continue talking about murder, not Fico's media tyranny » par Beata Balogova (SME, Slovaquie).

Prix spécial:

Forbidden Stories, de l'organisation à l'origine de « Forbidden Stories » et ses partenaires.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée à Gazeta Wyborcza à l'occasion du 30e anniversaire du quotidien.

À propos des Prix de la presse européenne

Les Prix de la presse européenne célèbrent les plus grandes réussites du journalisme européen. Le prix est décerné dans 5 catégories, chacune dotée de 10 000 ?.

Les prix sont rendus possibles grâce à plusieurs fondations médiatiques: The Guardian Foundation, Thomson Reuters Foundation, The Politiken Foundation, Foundation Veronica, The Jyllands-Posten Foundation, Democracy and Media Foundation et The Irish Times Trust Limited. Les prix sont également associés à MDIF, Agora Foundation, ANP et De Balie.

Vous souhaiteriez republier une histoire gagnante dans une autre langue ou organiser un entretien avec un lauréat ? Contact: Julie Donders, +31(0)627006043, julie@europeanpressprize.com.

