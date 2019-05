Des professionnels juridiques exceptionnels de l'Ontario honorés à la cérémonie des prix du Barreau 2019





TORONTO, le 23 mai 2019 /CNW/ - Des membres exceptionnels des professions juridiques de l'Ontario ont été reconnus pour leurs contributions professionnelles importantes à leurs communautés lors de la cérémonie annuelle de remise des prix du Barreau le 22 mai 2019, à Osgoode Hall à Toronto. L'avocat Guy Pratte fait partie des lauréats distingués de la Médaille du Barreau.

« Ces 12 lauréats ont fait preuve d'une vision, d'un engagement et d'un leadership exemplaires, et c'est un honneur de leur avoir remis la plus haute reconnaissance du Barreau », a dit le trésorier du Barreau Malcolm Mercer.

Outre Guy Pratte (Toronto), la Médaille du Barreau a été remise à : Aldo Braida (Guelph/Acton), Tom Curry (Toronto), Professeur Jeffery Hewitt (Rama), Cheryl Milne (Toronto), Professeure Carol Rogerson (Toronto), Susan Ursel (Toronto) et Frank Walwyn (Toronto).

L'ancien procureur général Yasir Naqvi (Ottawa) a reçu le Prix Lincoln Alexander 2019. Pamela Cross (Kingston) a reçu le Prix Laura Legge.



Le prix J. Shirley Denison a été décerné à Amanda Ross (Toronto), et le Prix des parajuristes remarquables a été remis à Jennifer Gravel Vanasse (Ottawa).

