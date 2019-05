Lancement des travaux de construction de 75 logements abordables à Gatineau





Deux projets financés par la Société d'habitation du Québec

GATINEAU, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) accorde, dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, plus de 6 M$ à Habitations de l'Outaouais métropolitain pour la construction de deux importants projets d'habitation dans le district Aylmer à Gatineau : un de 30 logements abordables pour des familles sur la rue Deschênes et un de 45 logements abordables pour des familles, des personnes seules et des personnes âgées sur la rue de Liverpool. La SHQ garantit aussi le prêt contracté par cet organisme, porteur des deux projets qui s'appelleront Les Rapides et Liverpool.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, et le maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin, ont annoncé ce financement aujourd'hui en marge du début des travaux de construction.

Concernant le projet Les Rapides, la réalisation de cet ensemble immobilier de six édifices, regroupant 30 logements pour des familles, nécessitera un investissement de près de 8,1 M$. Pour sa part, la Ville de Gatineau verse plus de 992 000 $ pour sa construction. Les travaux devraient être terminés à l'automne 2020.

Ce complexe immobilier aura la particularité de pouvoir accueillir des familles qui ont besoin d'un logement de plus de deux chambres à coucher. En effet, sur les 30 logements qui seront construits, quatre comprendront trois chambres à coucher, quatre autres en auront quatre et deux autres, cinq.

Quant au chantier du Liverpool situé dans le quartier du Plateau, il s'agit de quinze immeubles de type triplex, pour un investissement totalisant plus de 8,5 M$. La Ville de Gatineau injecte plus de 857 000$ dans cet ensemble immobilier qui abritera, entre autres, 14 logements de trois chambres à coucher. Les travaux ont déjà débuté et les premiers locataires pourront prendre possession de leur logement à partir du début de l'année 2020.

Citations :

« Je félicite l'organisme Habitations de l'Outaouais métropolitain d'avoir élaboré ces deux projets d'habitation. Grâce à ceux-ci, des familles, des personnes seules et des personnes âgées de Gatineau auront bientôt accès à un logement abordable et sécuritaire. En tant que ministre responsable de la Société d'habitation du Québec, je suis fière de notre association à ces initiatives qui viennent répondre à des besoins exprimés par la communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La construction de ces 75 nouveaux logements est une excellente nouvelle pour la région de l'Outaouais. Je salue également la participation de tous les partenaires qui ont contribué de près ou de loin à mettre sur pied ces deux projets. Notre gouvernement continue d'être à l'écoute de la population de Gatineau et à assurer, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, un leadership indéniable dans la création de logements abordables. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Dans le contexte actuel de la crise du logement qui sévit à Gatineau, tout ajout de logements abordables ou à prix modique est essentiel pour répondre aux besoins, en particulier ceux des familles nombreuses. Je salue l'engagement du gouvernement du Québec et des partenaires dans ces deux projets qui viendront ajouter 75 logements additionnels d'ici l'été 2020. Entretemps, nous continuons à travailler avec nos partenaires du gouvernement du Québec et des groupes en logements pour mettre en oeuvre toutes les mesures nous permettant d'offrir un logement décent et accessible à tous. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Faits saillants :

Pour Les Rapides, 15 ménages bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de 258 150 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau .

. Habitations de l'Outaouais métropolitain a également obtenu une subvention de 200 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ pour le projet Les Rapides. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Gatineau .

. Pour Liverpool , 22 ménages bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ. Cette aide additionnelle de 378 620 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau .

, 22 ménages bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ. Cette aide additionnelle de 378 620 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la . Transition énergétique Québec investit 208 000 $ pour que tous les bâtiments de ces deux projets répondent aux normes de certification Novoclimat.

Habitations de l'Outaouais métropolitain a déjà mis sur pied pas moins de 31 projets immobiliers regroupant 64 immeubles, pour un total de 727 logements. Avec Les Rapides et Liverpool , Habitations de l'Outaouais métropolitain dépassera le cap des 800 logements à son actif.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

