Le gouvernement du Canada aide des centaines de nouveaux arrivants à Milton formés à l'étranger à faire reconnaître leurs titres de compétences





MILTON, ON, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les nouveaux arrivants qualifiés sont souvent confrontés à des difficultés particulières lorsqu'il s'agit de trouver du travail dans leur domaine en raison d'un manque de reconnaissance de leurs études et de leur formation acquises à l'étranger. Afin d'assurer une main-d'oeuvre qualifiée, concurrentielle et inclusive, le gouvernement du Canada aide les nouveaux arrivants formés à l'étranger à trouver et à conserver de bons emplois bien rémunérés. Cela fait partie du plan du gouvernement pour faire croître l'économie, renforcer la classe moyenne et assurer la compétitivité future du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé un nouveau projet visant à aider environ 100 nouveaux arrivants formés à l'étranger à Milton, en Ontario, à faire reconnaître leurs titres de compétences. Ainsi, ils pourront intégrer le marché du travail plus rapidement et contribuer à notre économie croissante.

Le gouvernement du Canada versera 650 000 $ au Canadian Welding Bureau Group (Groupe CWB) cours des deux prochaines années pour créer un portail d'évaluation des titres de compétences professionnelles en soudage pour les nouveaux arrivants (le portail). Celui-ci fournira aux professionnels du soudage formés à l'étranger des outils liés à l'emploi et à la formation, et des conseils sur la meilleure façon de faire reconnaître des titres de compétences. Cet investissement aidera les professionnels à trouver et à conserver de bons emplois bien rémunérés dans le cadre du plan visant à faire croître l'économie, à renforcer la classe moyenne et à assurer la compétitivité future du Canada.

L'investissement est réalisé dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE), qui fournit des fonds aux gouvernements provinciaux et territoriaux, aux organismes de réglementation, aux associations nationales et aux organismes d'évaluation des titres de compétences. Les gouvernements et les organisations utilisent le financement alloué aux projets pour simplifier les processus de reconnaissance. Le PRTCE accorde également des prêts aux nouveaux arrivants qualifiés pour les aider à payer les dépenses liées à la reconnaissance de leurs compétences et de leur formation et offre des services de soutien à l'emploi afin de les aider à obtenir leur première expérience de travail au Canada dans leur domaine.

Citations

« Notre succès dépend de l'égalité des chances de réussite de chacun, y compris des nouveaux arrivants. Les aider à faire reconnaître leurs titres de compétences étrangers leur permettra d'exercer leur profession au sein de notre main-d'oeuvre, ce qui profitera à notre économie ainsi qu'à notre population. Grâce à cet investissement, nous nous assurons de ne laisser aucun talent inexploité. Lorsque nous donnons aux nouveaux arrivants une juste chance de réussir au Canada, notre économie et notre classe moyenne prospèrent. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Le Groupe CWB est honoré de recevoir cette subvention du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, sous la direction d'Emploi et Développement social Canada, pour la création du portail. Cet investissement nous permettra de mettre sur pied un programme et d'élaborer des ressources qui aideront les soudeurs à trouver des emplois au Canada. Les nouveaux arrivants et les professionnels canadiens du soudage pourront perfectionner leurs compétences et accéder à une gamme de services sur le développement professionnel, grâce auxquels ils pourront obtenir des emplois stables dans l'une des nombreuses entreprises qui recherchent désespérément des soudeurs professionnels. »

- Michelle Stanford, vice-présidente principale, Services aux industries

Les faits en bref

Ce projet devrait aider plus de 100 personnes formées à l'étranger.

Le soudage est une industrie à forte croissance comparativement à la plupart des autres professions. De 2011 à 2015, les métiers de soudeur et de métallurgiste ont connu des croissances respectives de 15 % et de 30 %. Parallèlement, l'industrie a connu des pénuries de candidats et une demande accrue dans ce secteur. (Statistique Canada)

On s'attend à ce que 250 nouveaux arrivants visitent la page Web du portail, dont 100 seront pris en charge par le projet, et à ce que 50 % ou plus des nouveaux arrivants participants intègrent le marché du travail canadien.

Les nouveaux immigrants (15 à 64 ans) présentent un taux d'emploi plus faible (62,2 %) que les non-immigrants (71,7 %). (Statistique Canada, Recensement de 2016)

Les nouvelles arrivantes issues de minorités visibles présentent un taux de chômage plus élevé (14,4 %) que leurs homologues masculins (10,2 %). (Statistique Canada, Nouveaux arrivants au Canada de 2011 à 2016)

Liens connexes

Document d'information

Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers (PRTCE) vise à améliorer l'intégration sur le marché du travail des nouveaux arrivants formés à l'étranger. Il collabore avec les provinces, les territoires et d'autres intervenants, notamment des organismes sans but lucratif, des organismes de réglementation, des établissements d'enseignement postsecondaire, des intervenants sectoriels et des employeurs, et leur fournit des fonds pour la mise en oeuvre de projets. Le programme met l'accent sur trois domaines d'activité :

Simplifier et harmoniser les processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers.

Modifications du système de reconnaissance des titres de compétences étrangers : Projets réalisés en collaboration avec des organismes de réglementation et d'autres intervenants qui apportent des changements aux processus et systèmes de reconnaissance des titres de compétences et favorisent l'accélération de ces processus pour les nouveaux arrivants (p. ex. examens nationaux normalisés, portails d'information centralisés, autres processus d'évaluation). Fournir des prêts pour compenser les coûts liés à la reconnaissance des titres de compétences étrangers, notamment des services de soutien, pour aider les nouveaux arrivants à mieux naviguer dans les processus de reconnaissance.

Projets de prêts pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers : Pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer au marché du travail, il est important de surmonter les obstacles financiers associés à la reconnaissance des titres de compétences étrangers. Le gouvernement du Canada affecte chaque année 7 millions de dollars au PRTCE afin d'accorder aux nouveaux arrivants des prêts et des services de soutien (p. ex. consultations professionnelles, conseils financiers) qui leur permettront de surmonter les obstacles. En quatre ans, plus de 8 000 nouveaux arrivants qualifiés ont bénéficié de 11 projets. Mettre à l'essai les moyens les plus efficaces et efficients d'aider les nouveaux arrivants hautement qualifiés à obtenir leur première expérience de travail au Canada dans leur domaine.

Projet pilote sur l'expérience professionnelle au Canada : Aider les nouveaux arrivants à surmonter le manque d'expérience de travail au Canada et à s'intégrer plus rapidement au marché du travail. Le gouvernement du Canada a investi environ 3,5 millions de dollars dans ce projet pilote afin d'aider de nouveaux arrivants hautement qualifiés, dont la moitié sont des femmes, sur une période de 27 mois.

Appel d'énoncés de projets dans le cadre du PRTCE - Innovation et emploi pour nouveaux arrivants qualifiés

Emploi et Développement social Canada a mis fin à l'appel d'énoncés de projets en avril 2019. Les intervenants admissibles (organismes de réglementation, associations professionnelles, syndicats) ont soumis des propositions. Cela mènera à la conception et à la mise en oeuvre de mesures d'aide à l'emploi novatrices pour les nouveaux arrivants hautement qualifiés afin d'améliorer les processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers.

Groupe CWB

Le Groupe CWB fournit des services professionnels aux entreprises et aux particuliers au Canada et dans 34 autres pays. Grâce au financement de ce projet, le Groupe CWB atténuera les difficultés auxquelles font face les nouveaux arrivants, qui perdent un temps précieux à naviguer dans le système, et facilitera la reconnaissance des titres de compétences des professionnels du soudage formés à l'étranger. L'industrie du soudage sera plus en mesure de répondre à la demande, et les nouveaux arrivants dans l'économie canadienne pourront :

accéder à des renseignements clairs et détaillés sur les services de reconnaissance des titres de compétences étrangers offerts aux nouveaux arrivants, notamment avant l'arrivée (inscription, permis d'exercice, processus d'évaluation de l'expérience de travail et des compétences, éventuelles possibilités d'emploi dans l'industrie pour les professionnels formés à l'étranger);

bénéficier des avantages d'une meilleure capacité, collaboration, communication et consultation entre les organismes de réglementation, les éducateurs, les employeurs et d'autres intervenants concernés durant le processus de reconnaissance de leurs titres de compétences étrangers.

