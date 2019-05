Le gouvernement du Canada investit dans une technologie d'assainissement des eaux de calibre mondial





Ce projet novateur contribuera à réduire les répercussions environnementales des activités de l'industrie pétrolière et gazière ainsi que leurs coûts de production

DELTA, BC, le 23 mai 2019 /CNW/ - La prospérité économique va de pair avec la propreté de l'environnement. Voilà pourquoi le gouvernement appuie la mise au point de technologies visant à réduire la pollution, à bâtir des communautés plus saines et à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 2,1 millions de dollars dans Mangrove Water Technologies Ltd. (anglais).

Ce financement aidera Mangrove Water Technologies Ltd. à poursuivre la mise au point de sa technologie de dessalement à rejet zéro, qui vise à réduire les répercussions environnementales des activités du secteur pétrolier et gazier. Cette innovation révolutionnaire traite les eaux usées salines et convertit les sels en produits chimiques à valeur ajoutée, comme l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium, qui peuvent être utilisés sur place. Cette technologie aidera les producteurs de pétrole et de gaz à réduire leurs coûts et leur utilisation d'eau, ce qui aura pour effet de favoriser l'assainissement de l'air et de l'eau à long terme. Le projet est financé et appuyé par Technologies du développement durable Canada (TDDC) qui aide les entrepreneurs canadiens à accélérer la conception et le déploiement de solutions de technologies propres et concurrentielles à l'échelle mondiale. Cet investissement contribuera également à maintenir trois emplois et à créer jusqu'à dix emplois.

Les investissements dans les technologies propres s'inscrivent dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, une stratégie pluriannuelle qui vise à faire de notre pays un chef de file mondial de l'innovation et à créer des emplois de qualité pour la classe moyenne dans tout le pays.

Citations

« Les projets novateurs comme celui de Mansgrove Water Technologies démontrent bien que la robustesse de l'économie va de pair avec la propreté de l'environnement. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera non seulement l'industrie pétrolière et gazière à traiter les eaux usées et à réduire les émissions de gaz à effet de serre qu'elle produit, mais il contribuera également à maintenir et à créer des emplois, tout en réduisant les coûts et les embûches logistiques. »

- La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough

« L'avenir de l'innovation passe par les technologies propres. Ces technologies offrent des occasions de faire des profits et de créer des emplois dans toutes les industries dans l'ensemble du Canada. C'est pour cette raison que le gouvernement fait des technologies propres une priorité. Nous consolidons aujourd'hui le leadership international du Canada, pour que tous les Canadiens puissent bénéficier à l'avenir des avantages de ce marché en rapide croissance. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« La solution modulaire mise de l'avant par Mangrove pour convertir en produits chimiques à valeur élevée les eaux salines usées produites par l'industrie gazière contribuera grandement à favoriser la durabilité future du secteur pétrolier et gazier. Le soutien qui est fourni par TDDC aux entreprises qui créent des solutions durables est un catalyseur de changement au profit de la prospérité environnementale et économique du Canada. »

- La vice-présidente, Partenariats, Technologies du développement durable Canada, Zoë Kolbuc

« Mangrove a mis au point une plateforme de fabrication capable de convertir les flux de déchets en produits chimiques pouvant être réutilisés sur le site ou au besoin. En plus de simplifier la logistique et de réduire les coûts, cette technologie procure des retombées environnementales importantes, notamment en ce qui a trait à la réduction des gaz à effet de serre et de la conservation de l'eau. L'investissement effectué au titre de Technologies du développement durable Canada contribuera à accélérer l'étape de la commercialisation auprès de Canadian Natural Resources Ltd, qui est notre client et partenaire de projet, et où on fera la démonstration en temps réel d'un système pleinement intégré de 100 mètres cubes à leur site d'exploitation minière en Alberta. Ce système servira aussi de fondement commercial pour d'autres applications en dehors de l'industrie pétrolière et gazière. Nous sommes très emballés par cette annonce et par le soutien obtenu de la part du gouvernement fédéral. »

- Le cofondateur et président-directeur général de Mangrove Water Technologies Ltd., Saad Dara

Les faits en bref

Le monde prend note du leadership du Canada en matière de technologies propres. Récemment, 12 entreprises canadiennes se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 pour 2019 (anglais). Parmi ces 12 entreprises, 10 ont bénéficié du soutien de Technologies du développement durable Canada (TDDC), ce qui représente 10 % des chefs de file mondiaux du domaine des technologies propres.

Mangrove Technology Canada a son siège social à Vancouver, en Colombie-Britannique, mais fera la démonstration de son projet à Fort McMurray, en Alberta.

, en Colombie-Britannique, mais fera la démonstration de son projet à , en . TDDC a investi plus de 1 milliard de dollars dans plus de 300 entreprises, ce qui a permis de créer 12 000 emplois bien rémunérés et de réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de quelque 13,8 mégatonnes.

Dans le budget de 2017, le gouvernement a annoncé des investissements de plus de 2,3 milliards de dollars pour accélérer la croissance du secteur des technologies propres au Canada . Il s'agit de l'investissement public le plus important en matière de technologies propres de l'histoire du pays.

. Il s'agit de l'investissement public le plus important en matière de technologies propres de l'histoire du pays. Les entreprises de technologies propres peuvent obtenir des conseils auprès d'une équipe d'experts provenant de l'ensemble du gouvernement par l'entremise du Carrefour de la croissance propre. Le Carrefour est un guichet unique facile d'accès où l'on peut trouver les services et les programmes destinés au secteur des technologies propres.

