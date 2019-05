Le Canada et la Première Nation des K'ómoks règlent une revendication historique





COURTENAY, BC, le 23 mai 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'honorer les obligations légales du Canada envers les peuples autochtones et de collaborer au règlement des revendications en suspens pour faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

Marc Miller, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Nicole Rempel, chef de la Première Nation des K'ómoks, ont célébré avec les membres de la Première Nation des K'ómoks le règlement d'un grief historique en suspens.

La revendication particulière portait sur l'exploitation illégale par un agent des Indiens, de 1925 à 1929, de revenus tirés du bois d'oeuvre provenant des activités d'exploitation forestière sur les terres de réserve de la Première Nation.

La convention de règlement accorde à la Première Nation des K'ómoks une indemnité financière de 495 731 $.

Les règlements négociés de revendications particulières aident à réparer les torts du passé, à renouveler les relations et à faire progresser la réconciliation au profit des Premières Nations et de tous les Canadiens.

Citations

« Le règlement de cette revendication historique est une étape importante pour réparer un tort envers la Première Nation des K'ómoks. Les règlements négociés font progresser la réconciliation et nous aident à bâtir un avenir meilleur pour le Canada qui est fondé sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. »

Marc Miller

Secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

« J'aimerais tout d'abord remercier le secrétaire parlementaire d'être présent, ici, dans la Première Nation des K'ómoks et de souligner le règlement de la revendication particulière de Lomas. La reconnaissance des torts du passé envers la Première Nation des K'ómoks et ses membres, et la prise de mesures correctives pour rétablir ces injustices est une étape positive vers la réconciliation. La réconciliation n'est pas une destination finale. Lorsque nous faisons preuve d'ouverture d'esprit et de coeur face à la notion des droits ancestraux autochtones et à 150 ans d'injustice commis par la Couronne envers les peuples autochtones du Canada, nous avançons de façon positive. Si dans un esprit de réconciliation nous reconnaissons et respectons ces droits et commençons à réparer les torts du passé, l'atteinte d'une véritable relation respectueuse entre la Couronne et les peuples d'origines du Canada est possible. »

Chef Nicole Rempel

Première Nation des K'ómoks

Faits en bref

La Première Nation des K'ómoks est située sur l'île de Vancouver , près de Comox , et compte une population inscrite de 336 membres répartis dans quatre clans : Sathloot, Saseetla, Ieeksun et Puntledge. Deux cultures sont reconnues dans leur communauté : Coast Salish (ceux qui parlent la langue Island- Comox ) et Kwakwaka'wakw (ceux qui parlent la langue kwak? wala).

, près de , et compte une population inscrite de 336 membres répartis dans quatre clans : Sathloot, Saseetla, Ieeksun et Puntledge. Deux cultures sont reconnues dans leur communauté : Coast Salish (ceux qui parlent la langue Island- ) et Kwakwaka'wakw (ceux qui parlent la langue kwak? wala). Jusqu'à maintenant, le Canada a réglé plus de 500 revendications particulières en négociant des règlements avec les Premières Nations du pays.

Liens connexes

Première Nation des K'ómoks (site en anglais)

Revendications particulières

