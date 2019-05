AgraFlora Organics acquiert Organic Flower Investments Group Inc.





Réunit le Delta Complex de 2,2 millions de pieds2 en plus d'un portefeuille d'actifs

domestiques et internationaux clé en main

VANCOUVER, le 23 mai 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse d'annoncer qu'elle elle a conclu une lettre d'intention en vue d'acquérir 100 pour cent des actifs du groupe Organic Flower Investments Group Inc. (CSE: SOW)(FWB: 2K6)(OTC: QILFF) («Organic Flower» ou «OFIG»), y compris la participation de 20% d'OFIG dans le Delta Greenhouse Complex, un ensemble d'opérations et de produits domestiques ainsi que les droits sur un réseau de distribution transeuropéen (la «Transaction Proposée»)

Il est prévu que le prix de vente des actifs sera composé de 1,15 action d'AgraFlora pour chaque (1) action émise et en circulation d'OFIG au moment de la clôture (les «Actions de Contrepartie»), les actions de contrepartie devant être distribuées aux actionnaires de l'OFIG. La clôture de la Transaction Proposée reste sujette aux approbations et / ou dépôts correspondants de la société, des valeurs mobilières et des bourses, selon le cas.

La transaction proposée réunira ainsi sous la bannière d'AgraFlora, 70% des actions de Propagation Services Canada Ltd. et le Delta Greenhouse Complex totalisant 2,2 millions de pieds carrés situé à Delta, en Colombie-Britannique (le «Delta Greenhouse Complex»). L'intérêt combiné pleinement financé par 2020 dans la production du Delta Greenhouse Complex, devrait s'élever à 175 000 000 grammes de fleur de cannabis séchée de qualité supérieure.

Le Delta Greenhouse Complex d'AgraFlora est considéré comme l'une des exploitations en serre les plus avancées technologiquement et respectueuses de l'environnement au monde, et ce grâce à des infrastructures de culture de pointe, notamment:

Une centrale électrique au gaz naturel entièrement intégrée sur site:

Fourni suffisamment de chaleur et d'électricité, tout en réutilisant les émissions de dioxyde de carbone au profit des plantes;

Un échangeur d'air éco énergétique exclusif;

Une infrastructure avancée de gestion du contrôle du climat et de l'humidité;

Un système d'arrosage pour améliorer la récupération complète de l'irrigation et du traitement de l'eau;

Un réservoir d'eau chaude de 1,5 million de gallons configuré pour stocker l'énergie produite pendant la journée et la redistribuer pendant les heures creuses, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les coûts énergétiques associés; et,

Un éclairage d'appoint à plusieurs étages complété par la lumière naturelle du soleil favorisant un équilibre optimal de l'éclairage.

«Ceci constitue une transaction paradigmatique pour AgraFlora, qui accroîtra systématiquement la valeur à long terme pour les actionnaires alors que l'entité issue de la fusion continuera de mettre en oeuvre son plan», a déclaré Brandon Boddy, président du conseil et chef de la direction d'AgraFlora Organics International Inc. «Le regroupement du Delta Greenhouse Complex de 2,2 millions de pieds carrés créera l'ampleur présentement nécessaire dans le paysage en constante évolution des producteurs de cannabis canadien. L'entité combinée sera dotée d'actifs de production de classe mondiale et de diverses capacités qui agiront comme une tête de pont sur le marché européen totalisant 700 millions de personnes, ainsi qu'un avantage considérable pour le premier arrivant parmi les produits comestibles, infusés de cannabinoïdes et sur le marché de la formulation de boissons et de produits.»

L'accord annoncé récemment de 100 000 kg entre AgraFlora et ICC International Cannabis Corp., jumelé à l'accord de partage et de distribution des revenus d'Organic Flower, permettra à l'entité combinée AgraFlora-Organic Flower, de générer des flux de trésorerie importants en amont et en aval; d'obtenir une exposition à la fois à la vente en gros et à la vente au détail éventuelle de cannabis séché sur des territoires européens de grande valeur.

Les opérations d'AgraFlora de Delta deviendront la deuxième plus importante opération de culture de cannabis sous verre au monde et, associées au portefeuille unique d'actifs en aval et de formulation de produits d'Organic Flower, consolideront la trajectoire de premier arrivé dans la deuxième phase de normalisation du cannabis.

À ce jour, Organic Flower a constitué un portefeuille unique d'opérations / d'actifs de formulation de produits en aval comprenant:

BONBONS, CHOCOLAT ET PRODUITS COMESTIBLES

Coentreprise («CE») avec l'un des plus importants fabricants et distributeurs de produits de chocolat et de confiserie en Amérique du Nord:

Aménagement planifié d'une installation de fabrication et de formulation de produits de 50 000 pieds carrés située à Winnipeg , au Manitoba , dotée du matériel de fabrication de pointe capable de produire un assortiment de produits contenant des infusions de cannabinoïdes / terpènes à des fins médicales et récréatives

, au , dotée du matériel de fabrication de pointe capable de produire un assortiment de produits contenant des infusions de cannabinoïdes / terpènes à des fins médicales et récréatives

Devrait être pleinement opérationnel d'ici le premier trimestre de 2020 et générer plus de 750 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel

générer plus de 750 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel

Opéré par un répertoire de chocolatiers et de confiseurs expérimentés



Option d'acquérir 100% de la CE.

BIÈRES, CIDRES, ETC.

Partenariat exclusif avec la brasserie torontoise de premier plan Brewhouse, possédant une capacité de production prévue de plus de 200 000 HL par an, pour la formulation, la fabrication et la distribution de boissons infusées aux cannabinoïdes;

Brewhouse a réalisé plusieurs cycles de production pour de grandes marques de boissons européennes telles que: Guinness, Augustine et Innes & Gunn.



Processus et technologies associées de brassage exclusives



Ligne d'embouteillage rotative à 24 têtes, capable d'emballer une variété de dimensions de conteneurs à un rythme de plus de 100 000 000 de conteneurs par an



La formulation des produits et les tests de lots débuteront au deuxième trimestre de 2019, et la production commerciale prévue devrait commencer au quatrième trimestre de 2019.

PRODUITS DE BEAUTÉ

Projet d'acquisition d'une entreprise canadienne de fabrication de cosmétiques et de produits topiques à base de CBD (Canutra Naturals Ltd), dotée d'un modèle intégré verticalement «ferme au visage» :

76 acres de terres agricoles non zonées avec 1 000 pieds de front de rivière dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick, anciennement une ferme et un centre de recherche appartenant au gouvernement fédéral, et équipées de plus de 17 500 pieds carrés d'installations de qualité commerciale et de 12 structures distinctes



Licence de chanvre industriel pour sa parcelle foncière du Nouveau-Brunswick en 2017



Accords de co-emballage



La marque Whole Hemp Health vendue par le biais de points de vente physiques, via Amazon Prime, ainsi que directement au consommateur, via une plate-forme de e-commerce électronique intégrée Shopify



Licence de recherche sur le cannabis accordée par Santé Canada en 2018.

PRODUITS DE PERFORMANCE INFUSEES DE CBD

Accord exclusif de fabrication et de distribution en Amérique du Nord avec la première équipe de sportifs professionnels au monde pour le lancement de sa propre gamme de produits infusée de CBD:

Pour produire une gamme de produits de performance à base de CBD destinés aux athlètes, notamment des crèmes topiques infusées de CBD, des baumes pour le soulagement thérapeutique, des teintures pour CBD pour la douleur sportive, des bains imprégnés de CBD, des roll-ons et des bâtons de guérison infusés de CBD



Les stocks de chanvre prêts pour l'extraction permettront un accès quasi immédiat à des concentrés supérieurs de CBD et à des huiles de chanvre



Accès immédiat au vaste public du sport professionnel:



Diffusion international dans plus de 140 000 000 foyers





Audience de plus de 200 000 téléspectateurs sur Facebook Live les jours de match (50 000 téléspectateurs originaires du Royaume-Uni)





Présence sur les médias sociaux de plus de 100 000 abonnés vérifiés



Possède des accréditations sans THC, sans OGM, sans gluten, végétaliennes et biologiques.

BOISSONS ET EMBOUTEILLAGE

Accord exclusif d'approvisionnement et de distribution de cannabinoïdes avec un embouteilleur canadien de premier plan:

Débit allant jusqu'à 30 millions de bouteilles par an



Des équipements d'embouteillage à la fine pointe de la technologie, configurés pour effectuer des cycles de production rapides, avec un temps d'immobilisation minimal pour le changement de ligne de production



Réservoir de mélange de qualité pharmaceutique



Stérilisation UV avancée



Des lignes d'embouteillage personnalisées à durée de vie prolongée («ESL»).

SYSTÈMES DE LIVRAISON UNIQUES

Unique fabricant et distributeur canadien d'une technologie novatrice de capsules de distribution de boissons, dotée d'un mécanisme de distribution exclusif des cannabinoïdes:

Certifié pour les applications de soins de santé et pharmaceutiques



Dépenses en recherche et développement de 30 millions de dollars



Un accord de licence exclusif pour une période initiale de 10 ans et l'option permettant de prolonger l'accord de licence exclusive pour une durée supplémentaire de 10 ans.

ACCÈS AU MARCHÉ EUROPÉEN

De plus, AgraFlora héritera de la capacité de distribution européenne et des accords de traitement / de finition du cannabis UE-GMP de Organic Flower. Le réseau de distribution transeuropéen d'Organic Flower compte 80 000 points de vente et pharmacies dans 16 pays: Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Italie, France, Espagne, Pologne, Pays-Bas et Grèce. Le réseau de distribution européen est complété par divers services à valeur ajoutée, notamment:

Approvisionnement stratégique;

Entreposage;

Enregistrement de produit; et,

Représentations réglementaires

AgraFlora a récemment annoncé un accord sur les droits commerciaux avec ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD.U) (FWB: 8K51) (OTC: WLDCF) («ICC» ou «International Cannabis»), complété par la capacité de traitement du cannabis en aval et dans l'UE-GMP d'Organic Flower. Selon les termes de cet accord, ICC pourra acheter, sur une période de cinq ans, jusqu'à 100 000 000 de grammes de fleur de cannabis séchée de qualité provenant du Delta Greenhouse Complex d'AgraFlora.

À PROPOS D'AGRAFLORA ORGANICS INTERNATIONAL INC.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

À PROPOS D'ORGANIC FLOWER INVESTMENTS

Exploite des relations stratégiques, d'investissements exclusifs et de partenariats exclusifs avec des cultivateurs et des producteurs de cannabis de renommée internationale pour le développement de produits et de marques de qualité supérieure destinés à être commercialisés et distribués dans notre empreinte mondiale.

Par l'intermédiaire de sa filiale, Delta Organic Cannabis Corp., Organic Flower lance l'une des installations de cannabis les plus grandes et les plus efficaces de la planète.

AU NOM DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

«Brandon Boddy»

Brandon Boddy

PDG & président

AgraFlora Organics International Inc.

«Joel Dumaresq»

Joel Dumaresq

PDG & président

Organic Flower Investments Group Inc.

Pour plus d'informations sur Organic Flower visitez : https://sowcannabis.ca/

LE CST N'A PAS EXAMINÉ ET N'ACCEPTE PAS LA RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE OU AU SUJET DE CETTE COMMUNIQUÉ.

Avis concernant les informations prospectives:

Le présent communiqué de presse contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que "planifier", "continuer", "s'attendre", "projet", "avoir l'intention", "croire", "anticiper", "estimer", "peut", "sera" , "potentiel", "proposé" et autres mots similaires, ou des informations selon lesquelles certains événements ou conditions "peuvent" ou "se" produiront. Cette information n'est qu'une prédiction. Diverses hypothèses ont été utilisées pour tirer les conclusions ou faire les projections contenues dans les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les informations prospectives incluent, sans toutefois s'y limiter: les changements politiques au Canada et à l'international, les futurs développements législatifs et réglementaires impliquant le cannabis au Canada et à l'international, la capacité de la société à sécuriser des canaux de distribution dans des juridictions internationales, la concurrence et d'autres risques particuliers et l'industrie du cannabis en général.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par les avertissements précités et sont formulées à la date de ce communiqué. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou de résultat de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement.

SOURCE AgraFlora Organics International Inc.

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 13:23 et diffusé par :