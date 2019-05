Un entrepreneur en technologie de Whitby était ravi de voir « tous les zéros » après avoir gagné 55 millions de dollars à LOTTO MAX





TORONTO, le 23 mai 2019 /CNW/ - Après avoir pris le temps de se remettre du choc et de se préparer pour l'avenir, Dwayne Williams, de Whitby, s'est rendu au Centre des prix OLG de Toronto aujourd'hui pour réclamer son lot de 55 millions de dollars remporté au tirage de LOTTO MAX du 5 avril 2019.

« Je vérifie généralement mon billet de LOTTO MAX tôt le samedi matin, mais ce samedi-là, nous étions si pressés de sortir avec les enfants pour aller magasiner au Centre commercial que nous avons oublié notre billet », a raconté M. Williams, marié et père de deux enfants. « Sur le chemin, dans la voiture, nous avons entendu à la radio que le billet gagnant avait été vendu dans la région d'Oshawa. Ma femme et moi avons plaisanté en disant 'C'est nous'! »

Après être rentré chez eux, M. Williams a balayé son billet sur l'appli Loterie OLG. « J'ai d'abord l'avis sur le Jeu gratuit. Mes yeux regardaient l'écran, mais dans ma tête, je savais que c'était différent de ce qui apparaît habituellement. C'est alors que je me suis concentré sur le 55, et j'ai d'abord pensé avoir gagné 55 000 $, puis j'ai compté tous les zéros. Tout ça s'est passé en une seconde dans ma tête. »

M. Williams a montré l'écran à son frère. « Il est resté bouche bée. Puis nous nous sommes mis à crier et nous avons couru annoncer la nouvelle à ma femme. Je suis tombé par terre et nous sommes tous tombés les uns sur les autres en célébrant. »

Bien qu'il ait découvert son gain le lendemain du tirage, le gagnant de 35 ans a attendu quelques semaines pour réclamer son lot. « C'est un événement qui change complètement notre vie. Je voulais réfléchir, me préparer pour l'avenir et m'éclaircir l'esprit », a-t-il ajouté. « Je savais aussi que j'avais un billet gagnant et que ce gain allait marquer le début d'une nouvelle vie pour nous. Je voulais profiter de notre vie normale avec ma famille et mes amis avant que tout ne change. »

Entrepreneur en technologie, M. Williams prévoit investir dans son entreprise et continuer à travailler. « C'est important pour mes enfants de voir que leur père a toujours une routine normale, qu'il est productif et qu'il participe à la société. »

Quant aux rêves que ce lot de 55 millions de dollars va pouvoir réaliser, M. Williams pense à acheter une « voiture de luxe rapide et puissante » et prendre le temps de voyager. « Nous voulons découvrir toute l'Europe : la culture, les châteaux et les musées. »

Le billet gagnant a été acheté au comptoir de loterie CNIB à Walmart, rue Baldwin, à Whitby.

Depuis le lancement du jeu en septembre 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 4,8 milliards de dollars en lots : il y a eu 63 billets gagnants d'un gros lot et 558 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province.

Des gagnants à chaque tournant

Suivez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 50 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLGtoday

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

LA LIGNE ONTARIENNE D'AIDE SUR LE JEU PROBLÉMATIQUE 1-888-230-3505

Available in English

SOURCE OLG Winners

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 13:11 et diffusé par :