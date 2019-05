Pictou et la Première Nation de Pictou Landing bénéficieront d'un environnement plus propre et de la restauration de l'estuaire de marée





PICTOU LANDING, NS, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes jouent un rôle clé pour favoriser des collectivités dynamiques et saines, en plus de créer de bons emplois qui contribuent à la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Sean Fraser, député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Randy Delorey, ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé l'octroi d'un financement pour appuyer le nettoyage et la protection de Boat Harbour et du milieu environnant.

Ce projet vise à remettre Boat Harbour dans son état naturel en tant qu'estuaire de marée ouvert. En enlevant et en confinant le sol et les sédiments contaminés, et en améliorant certains tronçons de la route 348, ce qui comprend la construction d'un pont pour remplacer le pont?jetée actuel, ce projet assurera l'écoulement naturel de l'eau entre l'océan et le port.

Une fois les travaux terminés, les résidents bénéficieront d'un environnement plus propre et d'écosystèmes locaux plus sains. Ce projet appuiera également les efforts de restauration de l'habitat du poisson et des oiseaux, en plus de protéger les terres traditionnelles de loisirs, de pêche et de chasse des peuples micmacs locaux.

Le gouvernement du Canada alloue 100 millions de dollars au projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle?Écosse s'est déjà engagé à verser plus de 100 millions de dollars pour couvrir les coûts du projet.

Citations

« Le nettoyage de Boat Harbour a été une de mes grandes priorités depuis le premier jour de mon entrée en fonction. Depuis 2015, je travaille activement à ce dossier et je suis fier de participer à l'annonce historique d'aujourd'hui. Ce projet aidera la collectivité de la Première Nation de Pictou Landing à renouer avec ses terres traditionnelles en vue de la réconciliation. Cet investissement ponctuel témoigne de notre engagement à protéger l'environnement du Canada tout en créant des emplois bien rémunérés dans les régions rurales de la Nouvelle?Écosse. »

Sean Fraser, député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral pour sa contribution substantielle à cet important projet. En tant que province, nous demeurons déterminés à remettre Boat Harbour dans son état naturel afin que les membres de la Première Nation de Pictou Landing puissent profiter de ces terres pour les générations à venir. »

L'honorable Randy Delorey, ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse

« Nous aimerions prendre le temps de remercier nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur importante contribution à la remise en état d'A'se'k. Nous sommes plus près de nos jeunes, qui un jour profiteront de cette terre, terre où nos aînés ont joué, nagé, pêché et chassé. Ce projet a permis à notre collectivité d'amorcer le processus de guérison après des décennies de traumatismes causés par cette dévastation environnementale. Nous nous réjouissons à l'idée que cette terre retrouve son état naturel, une terre dont nous pourrons tous profiter un jour. »

Chef Andrea Paul, Première Nation de Pictou Landing

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial sur deux ans visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

