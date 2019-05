ADDITION ELLE, chef de file canadien de la mode inclusive, présente son nouveau Directeur du design et réinvente son magasin principal à Montréal





TORONTO, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le chef de file canadien de la mode inclusive, ADDITION ELLE, marque un nouveau jalon dans son évolution en nommant Andy Thê-Anh au poste de Directeur du design et en ouvrant un tout nouveau modèle de boutique au Carrefour Laval de Montréal.

Thê-Anh apporte à l'équipe de design sa vaste expérience en création de concept, en repérage de tendances et en développement de marques pour des lignes haut de gamme comme pour des marques de grande diffusion. Né au Vietnam, Thê-Ann est arrivé au Québec à l'âge de 16 ans. Il a étudié le design de mode au Collège Lasalle. Avec son sens des étoffes, des styles, des couleurs et des coupes, le créateur donnera une force décisive à l'équipe de design en la mobilisant pour développer encore davantage l'esthétique de la marque. La première collection conçue sous la direction de Thê-Anh sera offerte aux clientes dans les magasins ADDITION ELLE partout au Canada et sur le site additionelle.com dès le printemps 2020.

« C'est sans aucun doute un magnifique nouveau chapitre qui commence pour moi, et je suis heureux de me joindre à l'équipe ADDITION ELLE. J'ai hâte de contribuer à l'avancée d'un concept de style de vie moderne, d'une nouvelle esthétique contemporaine et tendance, et de créer en exclusivité pour ADDITION ELLE », dit Thê-Anh.

Entièrement remodelée, la boutique de Carrefour Laval sera la première de sa catégorie dans l'histoire d'ADDITION ELLE. Ce concept de magasin réinventé offrira aux clientes une sélection sans précédent des marques les plus en demande, dans une gamme exclusive de tailles étendues, dont Levi's, Body Glove, Calvin Klein, Birkenstock, New Balance, Lucky Brand, et Girlfriend Collective. Grâce à ces collaborations exclusives, ADDITION ELLE est devenu le styliste de confiance de ses clientes, qui choisit pour elles parmi les marques internationales et les rend accessibles les grands noms les plus convoités de la mode.

« Nous avons donné un souffle moderne à la marque et à notre magasin de Carrefour Laval » affirme Jonathon Fitzgerald, président de groupe chez ADDITION ELLE. « Notre objectif est de créer un magasin invitant et magnifique en tout point, du choix des articles jusqu'à l'architecture. Le plancher est une combinaison de bois naturel et de béton, nous avons tapissé les murs de tuiles artisanales en ciment et d'une profusion de plantes qui rendent l'espace chaleureux et vivant. Nous avons collaboré avec des artisans, des ateliers et des fabriques pour recréer le magasin en utilisant aussi des matériaux récupérés qui rendent bien l'esprit authentique d'un atelier. Une zone est consacrée à nos services personnalisés réservés en ligne, dont les séances de stylisme et d'essayage de soutien-gorge, à la cueillette des commandes passées en ligne et aux retours d'articles. »

Centrée sur le lien avec la communauté, la boutique tiendra des événements spéciaux dédiés aux clientes, dont la série Addition Elle Live. Ces collaborations uniques et attrayantes avec des créateurs et des artistes locaux ainsi que des marques de soins de beauté et de bien-être incitent la cliente à aborder différemment la marque ADDITION ELLE tout en lui permettant de découvrir et de soutenir des talents locaux. Les événements ont lieu entre Montréal, Toronto et Vancouver, à l'image de la personnalité, de la créativité et de la vitalité de chacune de ces villes. Jusqu'ici, les clientes ont pu apprécier une grande variété de thématiques, notamment des conférences données par des femmes entrepreneures, des ateliers de broderie et de confection de truffes au chocolat, et bientôt des ateliers sur les bienfaits des huiles essentielles et d'arrangements floraux ainsi que des leçons de méditation.

Pour souligner le lancement de ce tout nouveau chapitre, ADDITION ELLE tiendra une grande fête de réouverture au Carrefour Laval le 25 mai 2019. Des activités auront lieu sur place parmi lesquelles une séance de broderie personnalisée donnée par l'artiste Amélie Dionoski, une boutique « pop-up » des bijoux Pilgrim et une exposition de l'artiste Mügluck, accompagnées de rafraîchissements et de surprises.

