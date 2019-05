Participation citoyenne - Pour sa 6e visite dans un quartier montréalais, la Caravane de la démocratie rencontre des personnes aînées de l'arrondissement de Ville-Marie





MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Caravane de la démocratie s'arrête cet après-midi à l'Espace 4 de l'université Concordia pour rencontrer quelques dizaines de personnes aînées de l'arrondissement de Ville-Marie, à l'invitation du Bureau de la présidence du conseil de la Ville de Montréal, en collaboration avec le Groupe Harmonie.

Un grand nombre de personnes participent à la 6e édition de la Caravane de la démocratie, notamment la responsable de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, de la présidente du conseil municipal et conseillère de ville du district de Peter-McGill de l'arrondissement de Ville-Marie, Cathy Wong, ainsi que des représentants des Conseil jeunesse, interculturel et des Montréalaises, de l'Ombudsman, du service de la diversité et de l'inclusion sociale, des commissions permanentes, de l'arrondissement de Ville-Marie, du Bureau d'Accès Montréal et de l'Office de consultation publique de Montréal. Les représentants de la Caravane de la démocratie se réunissent en tables rondes et échangent avec les personnes aînées autour d'un café sur l'importance de leur participation active dans la démocratie municipale.

« Voilà une excellente occasion pour discuter avec des élues et des personnes clefs de la Ville de Montréal sur comment elles peuvent influencer les futurs programmes, politiques et projets municipaux. La participation citoyenne de toutes et de tous est essentielle à la démocratie montréalaise, car elle permet d'adapter la ville à échelle humaine et à la hauteur des besoins et des aspirations de toute sa population », déclare Mme Émilie Thuillier.

« Je suis très heureuse de cette édition de la Caravane de la démocratie, non seulement parce qu'elle a lieu dans le district Peter-McGill dont je porte la voix de sa population à la Ville de Montréal, mais aussi parce que cette activité rassembleuse favorise le dialogue entre les élu.es et les citoyen.nes aîné.es. C'est une opportunité d'écouter les besoins et préoccupations de la population aînée de Ville-Marie et c'est un plaisir de leur fournir des informations pour qu'elles sachent comment elles peuvent influencer les instances municipales pour améliorer leur qualité de vie », ajoute Mme Cathy Wong.

Pour plus d'information sur la Caravane de la démocratie, visitez ville.montreal.qc.ca/hoteldeville/caravane .

