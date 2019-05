Explorez les coulisses de l'Aéroport Billy Bishop ce samedi, à l'occasion des Portes ouvertes Toronto





TORONTO, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le samedi 25 mai 2019, les représentants des médias sont invités à visiter l'Aéroport Billy Bishop de Toronto dans le cadre de la 20e édition de l'événement Portes ouvertes Toronto, présentée par Great Gulf. Tout au long de la journée, des milliers de personnes devraient profiter de cet événement annuel, organisé dans toute la ville, pour visiter l'aéroport.

Le thème de cette année - une vingtaine d'années - met en lumière le passé et l'avenir de Toronto, et est donc particulièrement approprié en cette année où nous célébrons les 80 ans de l'Aéroport Billy Bishop, huit décennies qui ont été bien remplies! À l'occasion des Portes ouvertes 2019, nous invitons les visiteurs à venir en apprendre davantage sur notre histoire et sur le rôle important que joue l'aéroport citadin de Toronto en contribuant à l'établissement de liens ainsi qu'à la création de points d'accès.

QUOI? L'Aéroport Billy Bishop accueille les représentants des médias pour une visite de ses locaux à l'occasion de l'événement Portes ouvertes Toronto, présenté par Great Gulf. Des membres du personnel et des partenaires de l'aéroport seront présents sur place pour répondre aux questions et donner aux visiteurs un aperçu unique des coulisses de cette infrastructure, en leur faisant découvrir, entre autres :





? Une exposition interactive de photographies historiques montrant l'évolution de la silhouette de Toronto - exposition préparée pour le 80e anniversaire de l'aéroport.

? Le poste d'incendie et les installations de maintenance de l'aéroport, où les enfants de tous âges pourront explorer les véhicules de sécurité ultramodernes de l'aéroport.

? Le tunnel piétonnier novateur de l'Aéroport Billy Bishop - tunnel creusé sous l'eau -, l'atrium côté insulaire et le pavillon de la partie continentale, mais aussi une zone de rassemblement permettant d'observer de près les aéronefs et les opérations en cours sur les pistes de l'aéroport.

? Une nouvelle installation artistique proposée par l'artiste David M. General pour représenter la Première Nation des Mississaugas de la New Credit.

? Des créations de participants au programme artistique Room 13 du Waterfront Neighbourhood Centre.

? L'équipe de faucons et de chiens qui jouent un rôle important dans le programme de gestion de la faune de l'aéroport.

? Les partenaires et les locataires de l'aéroport - notamment Porter Airlines, Air Canada, FlyGTA, Nieuport Aviation Infrastructure Partners, l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Heli Tours - qui proposeront des expositions et présenteront l'éventail complet des services disponibles à l'aéroport.

Pour consulter la carte de la visite autonome de l'Aéroport Billy Bishop, cliquez ici.

QUI? Gene Cabral, vice-président directeur, PortsToronto et Aéroport Billy Bishop de Toronto



QUAND? Le samedi 25 mai 2019, de 10 h à 17 h.

Remarque : L'Aéroport Billy Bishop participe à l'événement Portes ouvertes Toronto le samedi seulement.



OÙ? Aéroport Billy Bishop de Toronto, 2, Eireann Quay, Toronto (Ontario)

Pour savoir comment vous rendre à l'Aéroport Billy Bishop et où stationner, cliquez ici.



SÉANCE PHOTO : À l'occasion de l'événement Portes ouvertes Toronto, les médias sont invités à visiter l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, à réaliser des entrevues, à prendre des photos et à enregistrer des vidéos.

IMPORTANT : L'accès aux coulisses sera permis jusqu'à 17 h, la dernière entrée ayant lieu à 16 h.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (https://www.billybishopairport.com/accueil)Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB) et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est reconnu pour offrir une expérience de voyage, une efficacité et un service à la clientèle uniques. Il a remporté plusieurs prix déterminés par les passagers et a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports du monde et d'Amérique du Nord à la fois par le Conseil international des aéroports (ACI), qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, et par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. L'aéroport a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pendant cinq années consécutives été désigné par Private Fly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.

À propos de Portes ouvertes Toronto

Depuis sa création en 2000, Portes ouvertes Toronto a attiré plus de deux millions de visiteurs à plus de 800 endroits uniques dans toute la ville. Il s'agit du plus grand événement Portes ouvertes au Canada, et de l'un des trois plus importants événements Portes ouvertes au monde. Portes ouvertes Toronto se concentre sur le patrimoine bâti, l'architecture et le design. L'événement est présenté par Great Gulf et produit par la Ville de Toronto en partenariat avec la collectivité. De plus amples renseignements ainsi que des mises à jour seront disponibles (en anglais) sur le site toronto.ca/doorsopen ainsi que sur Facebook (facebook.com/doorsopenTO) Twitter (twitter.com/@doors_openTO) et Instagram (instagram.com/doors_opento). Le mot-clic de l'événement est #DOT19.

