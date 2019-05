Le tout premier Salon du véhicule électrique de Québec tombe à point nommé





QUÉBEC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - On est rendu là! Après trois présentations à Montréal et près de 26?000 visiteurs cette année, le Salon du véhicule électrique (SVEQ) s'amène à Québec, alors que l'intérêt pour l'électromobilité est à son comble depuis l'annonce des nouveaux rabais fédéraux.

Avec l'addition des rabais du provincial et du fédéral, on peut aller chercher jusqu'à 13?000 $ en rabais gouvernementaux à l'achat ou à la location d'un véhicule électrique (VÉ) qui sent le neuf. Ne reste qu'à choisir lequel, et c'est là que le SVEQ devient un incontournable.

Les principaux constructeurs y feront briller leurs plus récents modèles, du 24 au 26 mai, au Centre de foires de Québec. En tout, une cinquantaine d'exposants seront sur place. «?Après le succès que nous avons connu à Montréal, c'était tout naturel de venir à Québec, où l'intérêt pour les véhicules électriques est aussi très grand. Trois jours pour voir, essayer, analyser, et comparer. Profitez de notre circuit routier automobile et de notre piste d'essais intérieure pour les petites voitures. L'essayer, c'est l'adopter!?», assure le promoteur du Salon, Luc Saumure.

Pas de discrimination chez les «?électros?»

Le Salon accueille tout le monde sans discrimination, des électro-curieux aux électro-convaincus, en passant par les électro-enthousiastes et les électro-pas-sûrs. Ceux-là gagneront certainement à visiter les experts de CAA-Québec qui seront là pour répondre aux questions du public. Où recharger? Comment faire? Quels sont les avantages, les inconvénients, les coûts, etc. Et que dire sur l'adaptation ou les voyages? La conférence Le VÉ à la portée de tous : mythe ou réalité? prononcée par Jesse Caron et Maxime Dubois, tous deux spécialistes de l'automobile chez CAA?Québec, est à ce titre un excellent point de départ. Rendez-vous dans l'Espace conférence Fondation CAA-Québec.

Le coup de pouce financier qui manquait

«?Pour plusieurs familles, la bonification des rabais gouvernementaux, c'est le p'tit coup de pouce qui manquait pour passer à l'électrique. À l'achat, la différence de coût avec un véhicule à essence n'est plus si importante et après quelques années sans payer d'essence, le véhicule 100 % électrique peut revenir moins cher?», insiste Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec. «?Pour nous c'est clair, on s'attend à une vague de nouveaux VÉ sur les routes et on s'y prépare. Par exemple, CAA-Québec a mis à l'essai, l'automne dernier, un service de recharge mobile avec une Hyundai IONIQ électrique, qui sera d'ailleurs en démonstration?».

La vague électrique

L'industrie automobile aussi veut surfer sur la vague électrique, exprime Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis, un regroupement de concessionnaires de la région de Québec qui a contribué à l'organisation du Salon. «?Les concessionnaires sont enthousiastes à l'idée d'offrir une alternative électrique ou hybride à leur clientèle. Ils sont très conscients de l'impact que les nouvelles technologies auront sur le futur de l'industrie et souhaitent faire partie intégrante de ce changement.?»

Électrique ou à essence, il y a toujours l'écoconduite!

Qu'on conduise une voiture électrique, hybride ou à essence, il y a toujours l'écoconduite pour diminuer son empreinte écologique et les dollars dépensés en énergie. Les visiteurs du Salon pourront se familiariser avec ce concept sur le simulateur de la Fondation CAA?Québec. CAA?Québec est d'ailleurs très fier d'être de l'aventure depuis les tout débuts et propose à ses membres un rabais de 5 $ sur le prix d'entrée.

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assiste chacun de ses membres en offrant des avantages, des produits et des services dans les domaines de la mobilité, du voyage, de l'assurance et de l'habitation.

Suivez-nous sur Twitter et Facebook

SOURCE CAA-Québec

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 13:00 et diffusé par :