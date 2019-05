The North West Company Inc. organise son Assemblée générale et extraordinaire et la conférence téléphonique sur ses résultats du premier trimestre





WINNIPEG, Manitoba, 23 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (symbole TSX : NWC): The North West Company Inc. (« North West ») tiendra son Assemblée générale et extraordinaire annuelle des actionnaires le mercredi 12 juin 2019 à 11 h 30 (heure du Centre) (l'« Assemblée ») au Muriel Richardson Auditorium à la Winnipeg Art Gallery, 300 Memorial Boulevard, Winnipeg, Manitoba. Les actionnaires de North West sont invités à assister à l'Assemblée, où ils auront l'occasion de poser des questions et de rencontrer la direction et les administrateurs de l'entreprise.



North West proposera également une webdiffusion de l'Assemblée. Les actionnaires qui visionnent la webdiffusion ne seront pas autorisés à voter par son biais, mais ils pourront poser des questions à la direction. Pour accéder à l'Assemblée, connectez-vous à http://www.gowebcasting.com/events/the-north-west-company-inc/2019/06/12/annual-general-meeting-of-shareholders-webcast/play . La webdiffusion sera archivée et disponible à l'adresse www.northwest.ca .

North West organisera également une conférence téléphonique sur ses résultats du premier trimestre le 12 juin 2019 à 14 h 00 (heure du Centre). Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647 794-1828 ou le 888 632-5004 avec le code d'accès 456490. La conférence téléphonique sera archivée et accessible en composant le 905 694-9451 ou le 800 408-3053 avec le code d'accès 5667406 jusqu'au 12 juin 2019.

Profil de l'entreprise

North West Company Inc., à travers ses filiales, est le chef de file de la vente au détail de produits alimentaires et des produits et services de tous les jours pour les communautés rurales et les milieux urbains au Canada, en Alaska, dans les îles du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 245 magasins sous les noms commerciaux suivants : Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets, et totalise des ventes annuelles d'environ 1,8 milliard $ CA.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Amanda E. Sutton, vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire de The North West Company Inc. au (204) 934-1756, ou par courriel à l'adresse asutton@northwest.ca .

