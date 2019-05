Le gouvernement du Canada investit dans plusieurs organismes de femmes dans le sud-ouest de l'Ontario





STRATHROY , ON, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services cruciaux à nos collectivités : ils aident les femmes et les filles à atteindre la sécurité financière, à échapper à la violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, pendant beaucoup trop longtemps, ces organismes ont été sous-financés, sous-estimés et minés. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance vitale des organismes de femmes pour le mouvement des femmes, et comprend que le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres, c'est de maintenir et développer la capacité de ces organismes à accomplir leur précieux travail.

Voilà pourquoi le gouvernement du Canada va investir près de 1,7 million de dollars dans 9 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes dans le sud-ouest de l'Ontario. Kate Young, députée de London-Ouest nommée secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité (Accessibilité), en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, en présence du député Peter Fragiskatos.

Les organismes suivants recevront des fonds (on trouvera des témoignages et renseignements additionnels dans le Document d'information ci-joint) :

Canadian Federation of University Women London-Club;

Hiatus House;

Huron Women's Shelter, Second Stage Housing and Counselling Services;

Perth County Transition Home for Women (refuge et services de soutien pour femmes Optimism Place);

Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l' Ontario ;

Single Women in Motherhood Training (S.W.I.M.);

The Windsor Women Working with Immigrant Women;

Women's Enterprise Skills Training of Windsor ;

Women's Rural Resource Centre.

Ces neuf sont parmi les quelque 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes au Canada choisis pour recevoir un financement du gouvernement du Canada en vertu du Fonds de renforcement des capacités. Ce fonds concrétise l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans, annoncée dans le budget de 2018, pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.



Citations

«?Avec nos investissements historiques, nous reconnaissons l'apport des femmes et des organismes de femmes qui s'emploient à faire tomber les barrières et nous leur exprimons notre gratitude, sachant les maigres ressources à leur disposition au cours des dernières décennies. Le mouvement des femmes au Canada a réclamé une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la durabilité de son travail. Nous l'avons entendu. Notre financement stable et souple aidera ces organismes dans le sud-ouest de l'Ontario à croître et perdurer; en effet, nous savons qu'investir dans les organismes de femmes est le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a déjà obtenu des résultats remarquables, nous stimulons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui vont profiter à toutes et tous.

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Les organismes de femmes et les organismes autochtones au service des femmes améliorent très concrètement la vie dans le sud-ouest de l'Ontario. L'annonce d'aujourd'hui démontre que nous restons bien déterminés à soutenir les ressources et solutions qui fonctionnent et ouvrent la voie à l'égalité de genre. »

Kate Young

Secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et

secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité (Accessibilité)

Députée de London-Ouest

« Nous sommes heureux d'appuyer ces organismes méritants et le travail d'importance vitale qu'ils accomplissent chaque jour dans le sud-ouest de l'Ontario. Car investir dans les organismes qui soutiennent les femmes et les filles, c'est investir dans l'avenir du Canada. »

Peter Fragiskatos

Député de London-Nord-Centre

Les faits en bref

Le budget de 2018 prévoyait des investissements de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes au Canada . Dans la foulée de ces investissements historiques, le budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité entre les sexes, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024.

Du 3 au 6 juin 2019, le Canada sera l'hôte de la conférence internationale Women Deliver 2019. Cette édition de la conférence aura lieu à Vancouver , en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, Women Deliver est la plus grande conférence internationale sur l'égalité de genre en santé et sur les droits et le bien-être des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence internationale Women Deliver 2019. Cette édition de la conférence aura lieu à , en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, Women Deliver est la plus grande conférence internationale sur l'égalité de genre en santé et sur les droits et le bien-être des femmes et des filles. Women Deliver s'inscrit dans un mouvement international pour une égalité ouverte sur la diversité, faisant une large place aux voix marginalisées, dont celles des Autochtones, de la jeunesse et des populations de régions en crise ou en conflit. Environ 7?000 personnes -- sommités internationales, influenceuses, revendicateurs, universitaires, militantes, jeunes et journalistes -- venues de plus de 160 pays différents y participeront. On s'attend en outre à ce que la conférence soit suivie en ligne par quelque 100?000 personnes additionnelles.

Document d'information

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -- Programme de promotion de la femme

Le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres fait progresser de plusieurs façons l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis ou parmi l'arrivage continu de propositions, ce qui donne au Programme la souplesse voulue pour répondre à mesure aux enjeux nouveaux.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité économique des femmes et des filles, et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé un appel de propositions visant le Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les organismes ont été invités à demander du financement pour des projets locaux, provinciaux ou nationaux, les montants disponibles variant selon la portée des projets et les besoins à combler.

Le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes, la ministre a annoncé que plus de 250 organismes avaient été choisis pour recevoir des fonds.

L'objectif de cet appel de propositions était de financer des projets devant renforcer les capacités des organismes de femmes et des organismes autochtones au service des femmes qui contribuent à un mouvement des femmes viable au Canada, dans le but de promouvoir l'égalité de genre. Les sommes versées aideront les organismes à croître, à répondre à la demande croissante de services et à continuer de travailler ensemble pour l'égalité. Elles découlent du budget de 2018, dans lequel le gouvernement avait annoncé l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

Projets dans le sud-ouest de l'Ontario

L'annonce d'aujourd'hui, à Strathroy (Ontario), a mis en relief 9 projets financés par le gouvernement du Canada en vertu du Fonds de renforcement des capacités :

Canadian Federation of University Women London-Club (CFUW-London-Club)

Titre du projet : Coalition to Empower Gender Equality (coalition pour outiller en vue de l'égalité de genre)

Financement accordé : 216?045 $

Le CFUW-London-Club embauchera un ou une chargée de projet, de même qu'une coordonnatrice ou un coordonnateur, pour travailler avec les parties prenantes à London et dans les environs à la création d'une coalition pour l'égalité de genre. Ces personnes l'assisteront dans sa planification stratégique, ses communications et son travail d'accompagnement, en plus d'aider à assurer la viabilité de la coalition. Elles formuleront aussi un nouveau modèle de partenariat global.

Membre de la Fédération canadienne des femmes diplômées, le CFUW-London-Club a été fondé en 1920. Le club fait aussi partie du Conseil ontarien de la Fédération canadienne des femmes diplômées et est affilié à Graduate Women International.

« Notre travail est centré sur la communauté et est animé par un esprit de coopération et d'amitié. Notre besoin de grandir tout en restant accessible à toutes les femmes demande de nouvelles façons de faire. Grâce à ce financement du gouvernement du Canada, nous disposerons du temps et des ressources nécessaires pour former une solide coalition d'intervenants locaux tout en renforçant notre propre capacité à servir et à renforcer notre communauté professionnelle. »

Sue Blair, présidente

Canadian Federation of University Women London-Club

Hiatus House

Titre du projet : FLS website translation, HRMS & payroll (traduction du site Web en français, système de gestion des ressources humaines et de la paye)

Financement accordé : 72?000 $

La maison Hiatus traduira intégralement son site Web pour la communauté francophone de Windsor et des environs pour améliorer la mobilisation communautaire, les partenariats et l'accompagnement des femmes. Le projet débouchera aussi sur l'adoption de pratiques de gestion des ressources humaines pour réduire les risques, ainsi que pour améliorer le recrutement et le maintien en poste.

La maison Hiatus comptait neuf places de refuge quand elle a ouvert ses portes, en 1976. Depuis 1989, elle en compte 42. La maison offre des services confidentiels aux familles aux prises avec la violence familiale.



« À l'heure actuelle, nous n'avons pas de site Web pour les francophones de Windsor qui ont besoin de nos services de refuge. Ce nouveau financement nous aidera à mieux servir ces femmes en ligne et en personne, de même qu'à renforcer notre capacité de travailler avec la communauté, la clientèle et les parties prenantes dans les deux langues officielles. Grâce à cet important investissement du gouvernement fédéral, nous prévoyons établir encore plus de partenariats et susciter des changements, puisque nous serons mieux en mesure de mobiliser la communauté et d'accompagner les femmes. »

Thomas Rolfe, directeur général

Hiatus House



Huron Women's Shelter, Second Stage Housing and Counselling Services

Titre du projet : Capacity Building & Improvement Project (projet de renforcement et d'amélioration des capacités)

Financement accordé : 248?622 $

Cet organisme de refuge, d'hébergement, de transition et de counseling remédiera à certaines faiblesses en matière de politiques, de programmes, de procédures, de ressources humaines, de gestion, de financement et de communications, afin de pouvoir bien croître. Parmi les résultats escomptés du projet figurent un plan intégré de communication et de marketing et un plan de collecte de fonds. Un nouveau cadre de ressources humaines sera aussi mis en place et, à la fin du projet, l'organisme aura un plan global de gestion stratégique pour garantir sa santé financière. L'investissement du gouvernement du Canada lui permettra de composer avec la demande croissante pour ses services.

L'organisme administre un refuge de 10 places, des logements abordables, ainsi que des services de counseling individuels et de groupe dans le comté de Huron.

« Nous ne pouvons pas nous développer sans une restructuration de nos activités, ce qui demande du temps et accapare une partie des précieuses ressources qui proviennent de nos donatrices et donateurs. Nous sommes reconnaissantes au gouvernement du Canada de financer ce projet. Notre engagement envers les femmes du comté de Huron s'inscrit dans la durée, et nous avons hâte de poursuivre notre croissance comme organisme oeuvrant chaque jour à l'avancement de l'égalité de genre. »

Laura Sparks, directrice générale

Huron Women's Shelter, Second Stage Housing and Counselling Services

Perth County Transition Home for Women (refuge et services de soutien pour femmes Optimism Place)

Titre du projet : Setting Future Foundations (se donner des bases pour l'avenir)

Financement accordé : 150?000 $

Le refuge Perth Country Transition Home for Women va préparer sa croissance sur un horizon de 20 ans. Pour cela, il améliorera ses pratiques de gouvernance, de collecte de fonds et de partenariat avec la communauté. Une ou un gestionnaire du développement financier sera embauché pour mettre à niveau les pratiques de financement et créer une nouvelle base de gestion des dons. Un certain nombre d'événements seront organisés afin d'essayer de nouvelles procédures et d'étendre la portée de l'organisme jusqu'à Stratford et aux zones rurales environnantes.

Le refuge Perth Country Transition Home for Women a ouvert ses portes en 1983; il administre aussi North Perth Outreach and Resource Centre, un centre où les femmes du nord du comté peuvent bénéficier de services locaux.

« Nous remercions le gouvernement du Canada de reconnaître la nécessité pour les organismes de femmes de pouvoir compter sur un financement stable. Notre travail est exigeant et la croissance est difficile à gérer quand on ne dispose pas de fonds réservés spécialement à cette fin. Notre avenir dépend de plus en plus de notre capacité à devenir plus viable, pour que les femmes du comté de Perth puissent toujours avoir accès à des services d'hébergement dans leur région. Ce financement nous donne la possibilité de renforcer nos capacités grâce à un plan de croissance garantissant que nos services demeureront disponibles pour les femmes victimes de violence, notamment de violence familiale. »

Jasmine Clark, directrice générale

Perth Country Transition Home for Women (refuge et services de soutien pour femmes Optimism Place)

Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l'Ontario (RFSOO)

Titre du projet : Métamorphose

Financement accordé : 233?319 $

Le RFSOO améliorera sa gouvernance, ses ressources humaines et sa gestion pour mieux répondre aux besoins des femmes francophones dans le sud-ouest de l'Ontario. Il recrutera et encouragera des femmes à participer à la direction de cette métamorphose pour que le nouveau projet soit réalisé par et pour les femmes.

RFSOO est un organisme à but non lucratif au service des femmes dans les communautés francophones du sud-ouest de l'Ontario. La prévention, la sensibilisation et l'éducation représentent un aspect important de ses efforts pour éliminer la violence faite aux femmes. Le RFSOO dessert le sud-ouest de l'Ontario, notamment les villes de Sarnia, Windsor, Chatham et London.

« Grâce à ce nouveau financement du gouvernement fédéral, nous pourrons restructurer notre organisme à l'aide d'un modèle de leadership conçu par des femmes, pour les femmes. Les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe ont des idées utiles quant au type de services et de réponses nécessaires. Ainsi, leur aide, combinée à notre expérience, nous permettra de mieux servir les femmes francophones du sud-ouest de l'Ontario. »

Mariah Amor, directrice générale

Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l'Ontario

Single Women in Motherhood Training (S.W.I.M.)

Titre du projet : M.I.C. Mothers in Cleaning; Empowering Women through Social Enterprise (Mothers in Cleaning : renforcer l'autonomie par l'entrepreneuriat social)

Financement accordé : 49?995 $

Mothers in Cleaning (c'est-à-dire « les mères nettoient ») jettera les bases d'une entreprise sociale qui viendra complémenter les programmes de S.W.I.M. visant à renforcer l'autonomie des femmes. Une fois sur pied, l'entreprise deviendra une source de revenus pour des mères célibataires et les encouragera à prendre les rênes de leur propre vie.

S.W.I.M est un organisme à but non lucratif qui apporte espoir, aide et conseils aux mères célibataires. Ses programmes positifs aident les mères à développer pleinement leur potentiel financier, émotionnel et intellectuel.

« Grâce au soutien du gouvernement fédéral, notre projet nous aidera à renforcer notre capacité d'offrir des programmes d'autonomisation. Nous devons assurer la viabilité de notre organisation, tout en préparant un groupe de femmes -- des mères à la tête d'une famille monoparentale -- à devenir des expertes en entrepreneuriat social. Nous pensons que l'avenir de S.W.I.M réside là, et que cette forme d'entrepreneuriat représente un puissant instrument de transformation pour des femmes qui cherchent à guérir et à reprendre le contrôle sur leur vie. »

Ann-Marie Ricketts, directrice générale et fondatrice

Single Women in Motherhood Training

The Windsor Women Working with Immigrant Women

Titre du projet : Project Tarjama (projet Tarjama)

Financement accordé : 250?000 $

Windsor Women Working with Immigrant Women renforcera ses capacités grâce à de la formation linguistique pour son personnel et les prestataires de services. L'organisme améliorera aussi sa capacité de réseautage, de collaboration et de partenariat pour mieux soutenir les nouvelles arrivantes et surmonter la barrière des langues.

Windsor Women Working with Immigrant Women est organisme à but non lucratif. Il a été fondé en 1982 à l'initiative d'un groupe de femmes ayant constaté que les services existants à Windsor ne répondaient pas à tous les besoins des nouvelles Canadiennes.

« Les nouvelles arrivantes se sentent accueillies chez nous et trouvent l'aide dont elles ont besoin pour surmonter les obstacles systémiques auxquels se butent les immigrantes et réfugiées. Nous devons être agiles, capables de servir des clientes de diverses familles linguistiques. Grâce au financement du gouvernement fédéral, nous aurons un personnel mieux formé et pourrons mieux servir les nouvelles arrivantes, qui verront que le Canada est un pays bienveillant où l'on protège les droits des femmes et des familles. »

Olivia Brezeanu, directrice générale par intérim

The Windsor Women Working with Immigrant Women

Women's Enterprise Skills Training of Windsor (WEST)

Titre du projet : Building Capacity through Technology Advancement (développer les capacités grâce à la technologie)

Financement accordé : 247?606 $

WEST adoptera un système informatisé de gestion des cas et renouvellera sa stratégie de communication pour être mieux en mesure de renforcer l'autonomie économique des femmes et des jeunes.

WEST a été mis sur pied en 1984 en réponse au taux disproportionné de chômage chez les femmes et aux difficultés rencontrées par celles voulant suivre une formation pour entrer sur le marché du travail, en particulier les femmes des minorités visibles.

« Les sciences, les technologies, le génie, les mathématiques et les métiers spécialisés sont des domaines importants pour la croissance économique et professionnelle des Canadiennes. Beaucoup de femmes membres d'une minorité visible nous consultent parce qu'elles ont besoin d'aide ou ont du mal à avoir accès au type de formation qu'elles souhaitent. Avec ce financement du gouvernement du Canada, nous augmenterons et renforcerons la capacité de notre organisation à les accompagner efficacement. Notre rôle a toujours été de leur offrir des débouchés, la formation et la direction nécessaires pour dénicher du travail comme travailleuses qualifiées ainsi que pour retrouver leur indépendance et leur sécurité économique. »

Rose Anguiano Hurst, directrice générale

Women's Enterprise Skills Training of Windsor Inc.

Women's Rural Resource Centre (WRRC)

Titre du projet : Public Education, Volunteering, and Fund Development Capacity Building in Middlesex County (développer les capacités : éducation du public, bénévolat et financement du développement dans le comté de Middlesex)

Financement accordé : 219?098 $

WRRC se dotera d'un nouveau plan stratégique, d'une stratégie de gestion des ressources humaines et bénévoles, et intensifiera ses efforts d'éducation du public et de financement d'initiatives de développement. Ceci encouragera les cheffes de file à diversifier leurs efforts et à les étendre à l'ensemble de la communauté. L'organisme continuera de faire avancer le mouvement des femmes rurales en Ontario.

Basé à Strathroy (Ontario), WRRC est un organisme communautaire qui vient en aide aux femmes et aux enfants touchés par la violence et qui fait de l'éducation et de la prévention, notamment en matière de violence fondée sur le sexe. L'organisme s'efforce d'être un artisan de changement par ses activités de sensibilisation et de mobilisation, ainsi que par la collaboration.

« Nous nous efforçons de répondre aux besoins des femmes en région rurale, mais les ressources constituent toujours un défi. Ce nouveau financement du gouvernement du Canada nous place dans une situation idéale : grâce à lui, nous aurons plus de temps et d'expertise pour servir les femmes qui nous demandent de l'aide. »

Corey Allison, directrice générale

Women's Rural Resource Centre

Liens connexes

