Les résidents d'Halifax à Harrietsfield profiteront d'un environnement plus propre grâce aux investissements dans les infrastructures vertes





HARRIETSFIELD, NS, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes jouent un rôle clé dans le soutien de collectivités dynamiques et saines tout en créant de bons emplois qui aident à faire croître la classe moyenne.

Aujourd'hui, le député d'Halifax, Andy Fillmore, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et le député de Halifax Atlantic, Brendan Maguire, au nom de l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure, ont annoncé un financement pour appuyer le projet d'assainissement de Harrietsfield.

Ce projet consiste à restaurer et à confiner convenablement 10 hectares de sol contaminé situés dans un ancien site d'enfouissement et d'élimination des débris de la municipalité régionale d'Halifax, afin d'améliorer la qualité des eaux souterraines pour la collectivité de Harrietsfield. Le projet comprend également la démolition des bâtiments existants ainsi que l'enlèvement et le recyclage des débris enfouis à l'extérieur du site d'enfouissement.

Une fois les travaux terminés, les résidents de Harrietsfield bénéficieront d'un environnement local plus propre. De plus, le site ne sera plus utilisé pour des activités industrielles futures.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de plus de 6,7 $ millions de dollars au projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse verse plus de 8,3 $ millions de dollars.

Citations

« Depuis 2015, je travaille avec des gens de Harrietsfield et avec Brendan Maguire, député provincial d'Halifax Atlantic, pour nettoyer les terrains contaminés dans la collectivité. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, en étroite collaboration avec la Nouvelle-Écosse, prend les devants pour répondre aux besoins de Harrietsfield. Notre investissement permettra aux résidents d'élever leurs enfants dans un environnement plus propre et de préserver la santé publique pour les générations à venir. »

Andy Fillmore, député d'Halifax, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

«Tant de personnes et d'organisations ont travaillé jour et nuit pour faire de l'annonce d'aujourd'hui une réalité. Ce projet est extrêmement important pour les résidents de Harrietsfield qui réclament depuis de nombreuses années la restauration du site. Je suis heureux de constater que la province et le gouvernement fédéral financent maintenant cet important projet qui permettra de rendre l'environnement local plus propre et plus sain. »

Brendan Maguire, député provincial d'Halifax Atlantic, au nom de l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets liés aux infrastructures vertes, dont 5 milliards de dollars qui peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan du gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, mettre l'accession à la propriété à la portée d'un plus grand nombre de Canadiens, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un régime national d'assurance-médicaments.

, est le plan du gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, mettre l'accession à la propriété à la portée d'un plus grand nombre de Canadiens, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un régime national d'assurance-médicaments. Puisque de nombreuses municipalités du Canada font face à de graves déficits en matière d'infrastructure, le budget de 2019 prévoit un complément ponctuel de 2,2 milliards de dollars au Fonds de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral pour contribuer à répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

font face à de graves déficits en matière d'infrastructure, le budget de 2019 prévoit un complément ponctuel de 2,2 milliards de dollars au Fonds de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral pour contribuer à répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures de la Nouvelle-Écosse : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/ns-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 12:40 et diffusé par :