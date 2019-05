Shell commence la production à Appomattox dans le golfe du Mexique





La première structure de la formation Norphlet est mise en service avant la date prévue, selon l'estimation du FID

HOUSTON, 23 mai 2019 /CNW/ - Royal Dutch Shell plc, par l'entremise de sa filiale Shell Offshore Inc (Shell), annonce aujourd'hui le début de la production du système d'exploitation flottant Appomattox opéré par Shell plusieurs mois d'avance sur les délais prévus, ouvrant de nouveaux horizons dans les eaux profondes américaines du golfe du Mexique. Appomattox, dont la capacité de production est actuellement évaluée à 175?000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j), est la première découverte commerciale mise en production en eaux profondes dans la formation Norphlet du golfe du Mexique.

« Le fait qu'Appomattox ait été mise en service en toute sécurité avant les délais prévus et bien en deçà du budget témoigne de notre engagement continu visant à réduire les coûts en améliorant l'efficacité lors de l'exécution », soutient Andy Brown, directeur en amont, Royal Dutch Shell. « Appomattox devient un carrefour central de longue durée pour Shell dans la formation Norphlet qui nous permettra de relier plusieurs champs déjà connus ainsi que ceux que nous découvrirons. »

Appomattox est le fruit de l'efficacité grâce à l'innovation. En mettant à profit une planification optimisée du développement, de meilleures conceptions et fabrications ainsi qu'une exécution experte du forage, les réductions de coûts à Appomattox dépassent les 40 % en comparaison à la décision définitive d'investir en 2015. Le début de la production à Appomattox n'est qu'un début pour la maximisation accrue du flux des ressources dans la formation prolifique qu'est le Norphlet, qui entoure Appomattox.

Les activités commerciales internationales de Shell en eaux profondes se développent avec vigueur, tout comme les travaux d'exploration au Brésil, aux États-Unis, au Mexique, au Nigéria, en Malaisie, en Mauritanie, et dans la mer Noire occidentale. La production à l'échelle mondiale devrait atteindre plus de 900?000 bep/j en 2020 grâce aux réserves déjà connues et établies. La société est encore l'une des plus grandes titulaires de baux en eaux profondes américaines, et demeure l'une des productrices extracôtières de pétrole et de gaz naturel les plus prolifiques dans le golfe du Mexique. Shell conçoit et exploite ses projets en eaux profondes afin d'être concurrentielle. Depuis 2014, elle a réduit les coûts de développement et les coûts d'exploitation de son unité dans une proportion d'environ 45 %.

