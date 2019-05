La ministre du Tourisme conclut sa grande tournée de consultation à Gatineau





GATINEAU, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, fait un excellent bilan de son séjour à Gatineau, à l'occasion de sa vaste tournée de consultation de l'industrie touristique, qui prenait fin aujourd'hui. Ce sont des dizaines de représentants d'entreprise de plusieurs secteurs d'activité qui se sont rassemblés afin de partager leurs réflexions et leurs idées pour dynamiser et soutenir la croissance de l'industrie touristique québécoise.

La ministre a profité de cette journée pour rencontrer des élus locaux et régionaux ainsi que des dirigeants des principales associations touristiques. Ces rendez-vous ont permis d'aborder avec eux les enjeux auxquels fait face leur région et de discuter de leur vision et de leurs ambitions visant à faire du tourisme au Québec un incontournable à l'échelle internationale.

La ministre terminera sa journée par une visite du parc Oméga à Montebello.

Rappelons que cette grande tournée, qui comprenait 18 arrêts à travers le Québec, constituait la première étape d'une importante démarche de consultation dont l'objectif est d'alimenter les travaux d'élaboration de la stratégie de croissance économique de l'industrie touristique 2020-2025.

« Les entreprises touristiques de l'Outaouais ont fait émerger des idées très intéressantes aujourd'hui. Leurs propositions concourront certainement à renforcer l'offre touristique de cette région, déjà reconnue comme une destination de choix pour les amateurs de tourisme de nature et d'aventure, en plus d'être une véritable porte d'entrée du Québec pour les visiteurs du reste du Canada. C'est une tournée qui se termine sur une note très positive. Je suis extrêmement heureuse d'avoir pu entendre de vive voix nos entrepreneurs au cours des derniers mois. J'ai maintenant une vision plus précise des actions concrètes que notre gouvernement pourra mettre de l'avant pour faire en sorte que nos entreprises développent leur potentiel au maximum et ce, dans toutes les régions du Québec. »

La démarche de consultation se conclura par le dévoilement de la stratégie de croissance économique de l'industrie touristique 2020-2025 lors des Assises du Tourisme 2020. Elle comprend les phases suivantes :

Tournée des régions.

Présentation des constats de la tournée des régions et validation des orientations envisagées auprès de l'industrie touristique, lors des Assises du Tourisme 2019.

Appel de mémoires, d'avis et de commentaires.

Rencontres de groupes de travail mixtes (représentants du ministère du Tourisme, de l'industrie, de ministères et d'organismes partenaires, etc.).

Consultations ciblées.

Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020

