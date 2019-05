La SCHL déclare un dividende de 505 millions de dollars payable au gouvernement du Canada





OTTAWA, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le Conseil d'administration de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a approuvé le versement d'un dividende de 505 millions de dollars à son actionnaire, le gouvernement du Canada. Le dividende est payable d'ici le 30 juin 2019.

Nous gérons nos activités d'assurance prêt hypothécaire et de financement hypothécaire dans un contexte commercial. Les primes et droits perçus dans le cadre de ces activités couvrent toutes nos dépenses connexes tout en produisant un rendement raisonnable pour notre actionnaire, le gouvernement du Canada.

Aux termes de son cadre de dividende, la SCHL remet le capital excédentaire au gouvernement, tout en conservant un capital suffisant pour se protéger contre les risques liés au marché de l'habitation. Ce cadre repose sur notre appétit pour le risque, nos exercices de simulation de crise et notre analyse des scénarios. Nous prévoyons de continuer à remettre le capital excédentaire au gouvernement tout en dégageant un dividende qui nous permettra de maintenir un niveau de capital correspondant à nos besoins en capital à long terme.

Nous avons l'intention de continuer à déclarer nos dividendes chaque trimestre, sous réserve de l'approbation de notre Conseil d'administration.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

