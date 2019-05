Le Canada aide à protéger l'aéroport régional de Thompson contre les effets de la fonte du pergélisol





THOMPSON, MB, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les conséquences réelles et graves des changements climatiques ont des répercussions sur les collectivités canadiennes d'un océan à l'autre. Il est essentiel d'agir maintenant pour faire face à ces réalités si l'on veut assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie et une classe moyenne fortes.

Aujourd'hui, M. Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux autochtones, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le financement d'un projet visant à atténuer les effets de la fonte du pergélisol à l'aéroport régional de Thompson. Les fondations de l'aérogare ont été gravement endommagées ces dernières années, avec des signes visibles d'affaissement.

Le projet consiste à construire une nouvelle aérogare de 45 000 pieds carrés à l'ouest du bâtiment existant afin d'assurer l'exploitation sécuritaire et fiable de l'aéroport à long terme. Cet aéroport, qui sert de porte d'entrée vers le Nord canadien, est le troisième plus achalandé du Manitoba et fournit des centaines d'emplois dans la collectivité. Les nouvelles installations augmenteront la résilience de la collectivité aux changements climatiques et favoriseront la diversification et la croissance économiques continues en réduisant de 95 % le nombre de résidents qui n'ont pas accès à des services essentiels, en réduisant de 71 % les pertes économiques, et en permettant de réaliser, pour chaque dollar investi, des économies de plus de six dollars pour ce qui est des coûts de rétablissement et de remplacement à long terme.

La nouvelle aérogare comprendra trois portes d'embarquement, un contrôle de sécurité, des sièges côté ville, un carrousel à bagages et 10 comptoirs d'enregistrement. Le projet comprend également la construction de nouvelles voies de circulation et d'un stationnement côté piste pour cinq avions, d'une nouvelle route d'accès, d'un terrain de stationnement côté ville avec des places de stationnement à court et à long terme, d'une station de traitement d'eau et d'autres installations.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 28 millions de dollars à ce projet par l'entremise du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

« En investissant dans le projet de réaménagement de l'aérogare, nous contribuons à faire en sorte que les résidents et les entreprises de Thompson disposent d'infrastructures de transport modernes pour atténuer les effets des changements climatiques. Le projet créera également de bons emplois pour la classe moyenne et soutiendra une économie forte, ouvrant la voie à un avenir prospère et sécuritaire pour nos enfants et nos petits-enfants. »

Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux autochtones, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

«Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus violents, plus fréquents, plus dommageables et plus coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans les infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister aux catastrophes naturelles futures et prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

« Nous sommes extrêmement heureux qu'Ottawa reconnaisse que Thompson joue un rôle essentiel dans le transport dans le nord. Une nouvelle aérogare renforcera nos réseaux, offrira de nouvelles possibilités de services et permettra à Thompson de continuer à jouer son rôle de plaque tournante du nord. »

Colleen Smook, mairesse de Thompson

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

