Près d'un million de dollars pour l'accroissement de la productivité de deux entreprises de l'Abitibi-Ouest





Le gouvernement du Canada appuie les projets de Métal Marquis et d'Usinage Filiatrault

PALMAROLLE, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises Métal Marquis inc. et Usinage Filiatrault inc. pourront poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 987 304 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à une aide financière de 550 000 $, Métal Marquis pourra faire l'acquisition d'équipement numérique à la fine pointe de la technologie et procéder à l'aménagement nécessaire pour leur mise en marche. Ce projet permettra à l'entreprise d'améliorer sa productivité par l'optimisation de ses opérations de fabrication de pièces principalement destinées à l'industrie minière. Usinage Filiatrault utilisera la contribution de 437 304 $ de DEC pour acquérir de l'équipement conventionnel et numérique à la fine pointe de la technologie et pour aménager un point de service à Malartic. Ce projet assurera la croissance de l'entreprise par l'augmentation de sa capacité de production ainsi que par l'accroissement de ses exportations et de sa capacité d'innovation.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Stéphane Lauzon. Les fonds consentis par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de près de 4 M$ ainsi que la création de 18 emplois en Abitibi-Témiscamingue.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« En soutenant Métal Marquis et Usinage Filiatrault, le gouvernement du Canada permet à ces entreprises de se doter de l'équipement nécessaire au développement de technologies et de procédés novateurs, au bénéfice des entreprises canadiennes du secteur minier. Celles-ci pourront ainsi miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance dont profitent les collectivités. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Notre gouvernement donne les moyens aux entreprises canadiennes de devenir plus compétitives et de prospérer au sein de l'économie mondiale. Les investissements dans Métal Marquis et Usinage Filiatrault annoncés aujourd'hui cadrent avec les avantages concurrentiels du Canada grâce à l'amélioration de la productivité de ces entreprises et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

La contribution à Usinage Filiatrault a été consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec et l'aide à Métal Marquis provient du programme Croissance économique régionale par l'innovation tous deux de DEC.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

