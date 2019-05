Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Surrey





SURREY, BC, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et de M. Doug McCallum, maire de Surrey.

Date : Vendredi 24 mai 2019



Heure : 9 h [HAP]



Lieu : Pont de Elgin Road sur le barrage de la mer Nicomekl

(coin de Elgin Road et Nicomekl Road)

Surrey (C.-B.)

