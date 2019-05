Le gouvernement du Canada lance un appel de propositions pour des projets communautaires qui soutiennent les aînés





Les organismes sont invités à présenter une demande de financement

MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les aînés apportent une contribution concrète et précieuse à leur famille, à leur communauté et à leur milieu de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est résolu à offrir aux aînés canadiens une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, le ministre des Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, l'honorable Marc Garneau, au nom de la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a invité des organismes de tout le Québec à présenter une demande de financement pour des projets communautaires dans le cadre de l'appel de propositions de 2019­2020 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Le ministre a fait cette annonce lors de sa visite au Conseil des ainés et des aînées de N.D.G., qui reçoit un financement de 22?500 dollars dans le cadre du PNHA pour son projet Reaching Out and Connecting Seniors, présenté lors de l'appel de propositions de l'an dernier. Grâce à ce financement, l'organisation pourra planifier et organiser des ateliers visant à informer les aînés au sujet des services sociaux et de santé qui leur sont offerts dans la communauté. L'an dernier, 540 projets communautaires d'une valeur totale de plus de 8,1 millions de dollars proposés par des organismes du Québec ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions du PNHA.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à soutenir des projets qui aident à améliorer le bien-être et la qualité de vie des aînés canadiens et qui favorisent leur inclusion sociale et leur participation dans tous les aspects de la société.

Les projets financés dans le cadre du volet communautaire du PNHA proposent des activités favorisant l'engagement des aînés et contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux abus envers les aînés, favoriser la participation sociale et fournir une aide à l'immobilisation. Les organisations sont invitées à présenter une demande de financement en vertu des trois priorités nationales du PNHA :

prévenir les abus et la fraude envers les personnes âgées, ce qui comprend des mesures visant à réduire les crimes et les préjudices à l'endroit des aînés;

favoriser le vieillissement en santé dans la communauté et aborder la question de la démence, y compris les mesures de soutien communautaires et le logement intergénérationnel;

lutter contre l'âgisme en milieu de travail pour favoriser le maintien des aînés sur le marché du travail.

L'appel de propositions pour 2019?2020 pour des projets communautaires du PNHA est ouvert jusqu'au 21 juin 2019. Pour plus de détails sur la façon de présenter une demande, consultez le site web du PNHA.

Citations

« Les aînés canadiens ont travaillé fort pour soutenir leur famille, bâtir des communautés fortes et faire croître notre économie. Leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience sont le fondement de notre économie et de notre pays. Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous prenons d'autres mesures pour habiliter les aînés en renforçant leurs liens avec leur communauté afin qu'ils puissent mener la vie saine, heureuse et sécuritaire pour laquelle ils ont durement travaillé. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

« Notre gouvernement accorde une grande importance à la contribution des aînés au pays. Je suis heureux d'inviter les organisations à présenter une demande de financement dans le cadre de l'appel de propositions de cette année. Nous savons que lorsque les aînés peuvent participer pleinement à la société, tout le monde en profite. »

- L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount

Les faits en bref

Les aînés constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2030, leur nombre s'élèvera à 9,6 millions, ce qui représentera près du quart de la population canadienne.

. D'ici 2030, leur nombre s'élèvera à 9,6 millions, ce qui représentera près du quart de la population canadienne. Chaque année, dans le cadre d'un appel de propositions, des organismes de partout au Canada sont invités à présenter une demande pour recevoir du financement du PNHA pour des projets communautaires qui incitent les aînés à demeurer actifs et à s'impliquer dans leur communauté.

sont invités à présenter une demande pour recevoir du financement du PNHA pour des projets communautaires qui incitent les aînés à demeurer actifs et à s'impliquer dans leur communauté. Les projets communautaires sont admissibles à une subvention maximale de 25 000 dollars et de petites subventions pouvant atteindre 5 000 dollars seront disponibles pour les organismes qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années.

et de petites subventions pouvant atteindre 5 seront disponibles pour les organismes qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années. Depuis 2004, le programme a financé plus de 23 600 projets dans des centaines de communautés canadiennes, pour un investissement global de plus de 487,7 millions de dollars du gouvernement du Canada .

. Dans le budget de 2019, le gouvernement a proposé un investissement de 100 millions de dollars sur cinq ans et de 20 millions de dollars par année subséquente - dont 15 millions de dollars pour des projets communautaires - afin de permettre au programme Nouveaux Horizons pour les aînés d'appuyer plus de projets qui habilitent les aînés dans leur communauté et contribuent à améliorer leur santé et leur bien-être.

