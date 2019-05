Acheter et vendre à l'échelle mondiale : La Foire des articles importés de Yiwu 2019 s'ouvre dans la « Capitale mondiale des petits articles »





La Foire des articles importés de Yiwu 2019, qui se tiendra entre le 23 et le 26 mai, s'est ouverte au Centre d'exposition international de Yiwu dans la ville de Yiwu ? capitale mondiale des petits articles, à l'est de la Chine.

Le foire de cette année propose 2012 stands standard dans cinq halls : Asie I, Asie II, Europe, Commerce Amérique-Australie-Afrique et transfrontalier et Échange Zhenjiang-Villes jumelées internationales, et Confiserie et vins importés, avec une zone d'exposition de plus de 50 000m2. Sur les près de 1000 exposants de 85 pays et régions, 170 viennent de 40 régions et pays situés le long de « la Ceinture et la Route » pour exposer des produits de première nécessité, des fournitures pour la maison, de l'artisanat, des produits alimentaires et des boissons.

Faisant écho à la China International Import Expo (CIIE), une zone spéciale est réservée à plus de 20 sociétés de la CIIE pour exposer leurs produits de qualité, y compris le Bosch Group (Allemagne), la marque de soins pour la peau Rilastil (Italie), et Alligga (Canada), une société spécialisée dans les produits de santé pour un mode de vie complet et équilibré.

Une zone spéciale a été également prévue pour les villes jumelées internationales de la province de Zhejiang et a rassemblé 33 villes de 22 pays dont le District de Brooklyn à New York, le District de Smalyavichy en Biélorussie, Lauenburg en Allemagne, la préfecture de Shizuoka au Japon, la municipalité de Chiang Mai en Thaïlande, Kota Kinabalu en Malaisie, et Harare au Zimbabwe, pour exposer leurs cultures et leurs produits de base spéciaux dans 89 stands.

La réunion du Bureau exécutif des Villes unies et des Administrations locales d'Asie Pacifique (United Cities and Local Governments Asia Pacific, UCLG ASPAC) aura lieu durant la foire. Plus de 360 chefs d'entreprise, fonctionnaires et universitaires de 79 villes dans 41 pays se rassembleront pour des dialogues approfondis sur le développement.

Les activités connexes sont également l'un des points saillants de la foire. L'Espagne, en tant qu'invitée d'honneur, hébergera une série d'évènements culturels parmi lesquels la conférence nationale sur l'image, la dégustation de vins et de denrées alimentaires, le spectacle España Fantástica, etc. Des spectacles artistiques et un carnaval de produits alimentaires, et la cérémonie de remise des prix Meilleure série sont parmi les autres activités prévues.

Afin de faciliter les choses pour les acheteurs professionnels et promouvoir le négoce, une série de réunions auront lieu telles que le Sommet de la chaîne d'approvisionnement de cybercommerce d'importation de Chine 2019, le Sommet d'achat des articles de détail importés de Chine (Yiwu) 2019, et des conférences de lancement de nouveaux produits à l'étranger.

