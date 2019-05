Avis aux médias - Plus de 300 participants pour discuter surdiagnostic et surutilisation des soins de santé au Canada





4e Congrès national Choisir avec soin

MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Association médicale du Québec (AMQ), en collaboration avec ses partenaires, l'Association médicale canadienne et Choosing Wisely Canada, organise à Montréal le 4e Congrès national Choisir avec Soin.

Au programme, conférences et ateliers sur l'état des lieux en matière de lutte au surdiagnostic et des stratégies concrètes pour freiner la surutilisation en milieu clinique.

Surutilisation en milieu clinique au Québec

La décision partagée (patient-médecin) en première ligne

L'utilisation judicieuse des antibiotiques

La déprescription

Pour plus d'information sur les sessions, voir le programme de l'événement.

Date : Le 27 mai 2019 - 8h30 à 17h Lieu : Centre Mont-Royal 2200 Rue Mansfield, Montréal, H3A 3R8 Quoi : 4e Congrès national Choisir avec Soin Le surdiagnostic : Passez à l'action Qui : Porte-paroles : Dre Wendy Levinson (anglais), présidente de la campagne nationale Choosing Wisely Canada et Dre Guylène Thériault (français), coresponsable des soins primaires de la campagne Choisir avec soin. Possibilité d'interview avec des conférenciers sur demande.

À propos de l'Association médicale du Québec

L'Association médicale du Québec regroupe 10 500 omnipraticiens, spécialistes, résidents et étudiants en médecine. Sa mission est de rassembler l'ensemble de la profession médicale du Québec dans un contexte de réflexion et d'action au bénéfice de la santé de la population.

À propos de Choisir avec soin

Choisir avec soin est la version francophone de la campagne nationale Choosing Wisely Canada. Cette campagne vise à aider les professionnels de la santé et les patients à engager un dialogue au sujet des examens et des traitements qui ne sont pas nécessaires et à faire des choix judicieux et efficaces. Choisir avec soin Canada a vu le jour le 2 avril 2014 et est dirigé par l'Université de Toronto, l'Association médicale canadienne et l'Hôpital St. Michael's, à Toronto.

